Google, yapay zekayı eğitmek için e-postaları kullanmadığını açıkladı

Google'ın yapay zekayı eğitmek için kullanıcıların yazışmalarını kullandığına yönelik bir iddia ortaya çıkmıştı. İnternette çok hızlı yayılan yalan bilgilere eklenen bu iddia, Google tarafından yalanlandı. Buna göre Google, AI modellerini eğitmek için e-postaları kullanmıyor.

Gizlilik konusunda tartışmaların başlamasına neden olan bu iddiada Smart Features özelliği açık olan kullanıcıların risk altında olduğu söylenmişti. Gelen yalanlamanın ardından Smart Features özelliğinin yalnızca teslimat takibi ya da hatırlatma gibi kullanıcılara özel bazı işlevleri çalıştırdığının altı çizildi.

Smart Fetatures ile kullanıcı verilerinin işlenmesi tamamen kullanıcının kontrolünde olduğu belirtildi.Yani istenildiğinde bu ayar kapatılabiliyor.