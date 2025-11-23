Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'den çarpışma testinde kullanılacak mankenlere yönelik adım

23.11.2025 21:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
ABD'de dünyanın ilk kadın çarpışma testi mankenleri tanıtıldı. Uzun yıllardır trafik kazalarında yaralanmaların düşürülmesi için yapılan testlerde kadın bedeni düşünülmeden hazırlanan mankenler kullanılıyordu.

Uzun yıllardır çarpışma testlerinde erkek bedenini modelleyen mankenler kullanılıyor. Bu tartışma konusu bir süredir gündemde olsa da çabaların yetersiz kaldığı uzmanlar tarafından defalarca belirtiliyordu. 

ABD'de atılan yeni bir adım güvenlik açıklarına odaklanıyor ve kadın bedenini model alan çarpışma testi mankenlerinin de üretilmesini gündeme taşıyor. 

Güvenlik araştırmacılarının onlarca yıldır yaptığı çağrıya yanıt veren ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülkenin ilk gelişmiş kadın çarpışma testi mankenini tanıttı. Daha önceki seferlerin aksine erkek modelin küçültülmüş bir versiyonu olarak değil. Gerçek kadınları temsil edecek şekilde sıfırdan inşa edilen bir manken geliştirildi. 

Tüm sürücülerin yaklaşık yüzde 50'sini kadınlar oluşturmasına rağmen, Amerikan çarpışma testi standartları tarihsel olarak neredeyse tamamen erkek vücutlu mankenlere dayanıyordu. Bu da kadın sürücülerin herhangi bir kaza anında daha fazla yaralanmasının önünü açıyordu. Çünkü kadın bedeni düşünülmeden hazırlanan bu kaza senaryolarında erkeklerin yaralanmalarına odaklanılıyordu.

Yıllardır süren 'feminist' bir tartışma olarak görülen bu durum, aslında verilere dayanıyor. 

Kadınların, aynı kafa kafaya çarpışmalarda ciddi şekilde yaralanma olasılığı erkeklere kıyasla yüzde 73 daha fazla. NBC News'in haberine göre, kadın sürücüler ve ön koltuktaki yolcuların ölüm olasılığı erkeklere göre yüzde 17 daha fazla. Yine resmi verilere göre kadınların baş bölgesinden yaralanma riski erkeklere göre yüzde 22,1 daha fazlayken, boyun bölgesinden yaralanması yüzde 44,7, göğüs bölgesinde yüzde 26,4 ve bacak yaralanmalarında oran yüzde 79,7'ye kadar çıkıyor. 

Bu yüzden kaza testlerinde kadın çarpışma testi mankenlerinin de kullanılması araçların kadınların güvenliği açısından daha iyi hale getirilmesinde önemli bir adım. Yeni mankenlerin kullanıldığı testlerin en erken 2027 yılında başlaması ve sonrasında da zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. 

Öte yandan bu resmileşen bir hamle olsa da 2024 yılında Mercedes-Benz kadın çarpışma testi mankenlerini önden ve yandan çarpmalı kazalarda kullanmaya başlamıştı. 

