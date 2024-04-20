Google yorumları yüzünden şirkete dava açıldı

Japonya'da doktor ve diş hekimleri, haritalar uygulamasında "taraflı yorumları" yayınlaması nedeniyle Google'a 9 bin dolar tazminat davası açtı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:49
Google yorumları yüzünden şirkete dava açıldı
Abone Ol google-news

Doktor ve diş hekimleri dahil 63 sağlık çalışanı, "Google Haritalar'a yazılan asılsız olumsuz yorumların, işletmelerine dezavantajlar yaşattığı" gerekçesiyle yasal yollara başvurdu. Tokyo Bölge Mahkemesinde Google aleyhine açılan davada, müşteki tarafı, doktor-hasta gizliliği nedeniyle "asılsız yorumlara karşı çıkmadıklarını" ancak Google'ın uygun tedbiri almadığını ileri sürdü.

'GERÇEK DIŞI YORUMLAR YER ALIYOR'

Başkent Tokyo'da klinik işleten müşteki doktorlardan biri açıklamasında, "Birçok sağlık kurumunun faaliyetleri iftira, hakaret ve gerçek dışı paylaşımlarla engellendi" ifadesini kullandı.

Müşteki tarafı avukatı Nakazawa Yuiçi, açıklamasında, çalışanların dezavantajlı durumu göz önüne alındığında, "Google'ın sorumluluk taşımamasının doğru olmadığını" savundu. Açılan davada 1,4 milyon yen (9 bin dolar) tazminat talep ediliyor.

Kullanıcılar "Google Maps" uygulamasında, işletmeler ve bu işletmelerden aldıkları hizmetler hakkında özgürce yorum paylaşabiliyor ve 1 ila 5 arasında oy vererek derecelendirebiliyor.

Uygulamada işletmelerin mesai saatleri ve lokasyonları dahil diğer bilgilerde kamuoyuna açık şekilde yayımlanıyor.

Ulusal basında çıkan haberde Google'ın, yanlış bilgi ve anlaşılmaları azaltmaya çalıştığını ancak bireysel durumlara ilişkin yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.


google maps haberleri google yorumlar haberleri google haberleri google aramalar haberleri Google Haritalar haberleri

İlgili Haberler

Google, işten çıkarmalara devam ediyor

Google, işten çıkarmalara devam ediyor

"Nimbus Projesi"ni protesto eden 9 Google çalışanı gözaltında
Google Chrome'un uzantıları için hayat kurtaran yenilik yolda

Google Chrome'un uzantıları için hayat kurtaran yenilik yolda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Binbir zahmetle toplanıyor: Çorbaya, gözlemeye katılıyor...

Binbir zahmetle toplanıyor: Çorbaya, gözlemeye katılıyor...
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Kulüpler Birliği, Büyükekşi ile masaya oturuyor: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmıyor...

Kulüpler Birliği, Büyükekşi ile masaya oturuyor: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor katılmıyor...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İstanbulspor'dan sert tepki! 'Gözün aydın TFF!'

İstanbulspor'dan sert tepki! 'Gözün aydın TFF!'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu