Google Chrome'un uzantıları için hayat kurtaran yenilik yolda
Google Chrome'da yer alan uzantılar için yeni bir seçenek geliyor; hepsi aynı anda kapatılabilecek!
Google Chrome'da yer alan uzantılar kullanıcıların isteklerine göre deneyimlerini büyük oranda artırıyor. Pek çok kişi farklı isteklerine hitap edecek şekilde ayarladığı uzantılarını, istediği zaman kapatmak için zaman harcaması gerekiyordu. Yeni test edilen özellikte ise tek tıkla bütün uzantılar kapatılabilecek.
GOOGLE CHROME İÇİN TEST EDİLEN YENİ UZANTILAR SEÇENEĞİ
Google kullanıcılarının tüm uzantıları aynı anda kontrol etmesini sağlamak üzere çalışıyor. Bu kapsamda tek tıkla tüm uzantıları devre dışı bırakabilmek mümkün hale gelecek.
Burada test edilen yenilik ise tek tıkla uzantıları açıp, kapatmayı sağlamaya yönelik oluyor. Google, Chrome için aynı zamanda tasarım tarafında da bazı yenilikler üzerinde çalışıyor. Daha yuvarlak köşeler ve dinamik renkler yapılacak yenilikler arasında yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- İlk 8 günün acı tablosu açıklandı
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti
- Doktor, atış poligonunda intihar etti