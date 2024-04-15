Google Chrome'un uzantıları için hayat kurtaran yenilik yolda

Yayınlanma: 15.04.2024 - 01:46

Güncelleme: 15.04.2024 - 01:46

Google Chrome'da yer alan uzantılar kullanıcıların isteklerine göre deneyimlerini büyük oranda artırıyor. Pek çok kişi farklı isteklerine hitap edecek şekilde ayarladığı uzantılarını, istediği zaman kapatmak için zaman harcaması gerekiyordu. Yeni test edilen özellikte ise tek tıkla bütün uzantılar kapatılabilecek.

GOOGLE CHROME İÇİN TEST EDİLEN YENİ UZANTILAR SEÇENEĞİ

Google kullanıcılarının tüm uzantıları aynı anda kontrol etmesini sağlamak üzere çalışıyor. Bu kapsamda tek tıkla tüm uzantıları devre dışı bırakabilmek mümkün hale gelecek.

Burada test edilen yenilik ise tek tıkla uzantıları açıp, kapatmayı sağlamaya yönelik oluyor. Google, Chrome için aynı zamanda tasarım tarafında da bazı yenilikler üzerinde çalışıyor. Daha yuvarlak köşeler ve dinamik renkler yapılacak yenilikler arasında yer alıyor.