Google'a göre Microsoft'un arama motoru Bing'de en çok aranan kelime 'Google'

02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:15

Geçtiğimiz günlerde 26. yılını kutlayan Google dünyanın en çok kullanılan arama motoru.

Google'ın arama motoru dünyasındaki hakimiyeti uzun yıllardır eleştiriliyor. Google'ın üst kuruluşu Alphabet bu nedenle dünyanın birçok yerinde mahkeme kapılarında bekliyor.

Chrome adında kendi tarayıcısının da sahibi olan Google'ın rakiplerinden biri ise Microsoft.

Bilindiği gibi Bing arama motoru Microsoft tarafından geliştirildi. Microsoft ve Google son olarak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi.

Google mobil yazılımı android, aynı zamanda yüz milyonlarca cihaz tarafından kullanılıyor. Microsoft, Google'ı Android'de kendi tarayıcısını varsayılan olarak ayarladığı için mahkemeye verdi.

Microsoft'un savına göre Google mobil ekosistemdeki hakimiyetini kötüye kullanıyor ve kendi ürününü teşvik ediyor.

Alphabet avukatı ise mahkemede çok ilginç bir delil sundu. Google'ın savına göre Bing kullanıcılarının en çok aradığı kelime halihazırda Google.

Yani Alphabet'in Microsoft'u kızdıran tavrına göre mobil cihazlara hangi arama motoru konulursa konulsun kullanıcılar zaten Google'a girmek istiyor.

GOOGLE APPLE'A PARA ÖDÜYOR

Google'ın mobil yazılımdaki en büyük rakibi ise Apple. Kendi kapalı sistemine sahip Apple'da varsayılan arama motoru olmak isteyen Google şirkete para ödüyor.

Yıllar önce yapılan anlaşma 2021 yılında yenilendi. Ortaya çıkan bilgilere göre Google'ın Apple telefonlarda varsayılan arama motoru olmak için ödediği para 15 milyar dolar.

Böylece Apple yüzde 95 pazar payına sahip olan Google'a rakip bir arama motoru geliştirmekle uğraşmıyor. Bu olmayan uğraşın ödülü olarak ise yıllık 15 milyar dolar alıyor.

Kaynak: NTV