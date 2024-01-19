Google'ın Deepmind'ı büyük bir atılım gerçekleştirdi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:54

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:54

Yapay zeka(AI) her geçen gün aşama atlarken, Google Deepmind da yapay zeka için en zorlu testlerden birinde çığır açmayı başardı. Google, geometri problemlerini en iyi lise öğrencisi seviyesinde çözebilecek yeni bir yapay zeka sistemi yarattığını aktardı. Karmaşık geometri sorularını çözebilecek bir yapay zeka sistemi ise daha öncekilerden çok daha başarılı sonuç vermesiyle dikkat çekiyor.

Nature'da yayınlanan makalede insan örnekleri olmadan olimpiyat düzeyinde geometri çözmenin algoritmayla nasıl mümkün olduğu aktarılıyor.

YENİ SİSTEM KARMAŞIK MATEMATİK VE GEOMETRİ PROBLEMLERİNİ ÇÖZEBİLECEK

Geometri, matematiğin en eski dallarından biri olmasına rağmen yapay zeka sistemlerinin üzerinde çalışması oldukça zor bir hale gelebiliyor. Veri eksikliği sebebiyle AI'nin eğitilmesi zor olduğu için bu zorluğun üstesinden gelebilecek düzeyde bir sistem kurmak gerekiyor. Makalenin baş yazarlarından olan Thang Luong da tam bu noktaya değiniyor. Metin tabanlı yapay zeka modelleriyle karşılaştırıldığında matematik için önemli ölçüde az eğitim verisinin bulunduğuna vurgu yapan Luong, matematiğin sembol odaklı ve alana özgü materyallere sahip olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar bu zorluğun farkında olduğu için AlphaGemetry adı verilen yeni bir sistem geliştirme yoluna gittiler. Bu farklı bir yaklaşım ve milyonlarca teorem ve bunların ispatlarını sentezleyebiliyor. Bu sayede kendini eğitebilen bir dil modeli ortaya çıktı. Bunu zorlu problemlerde yer alan sapma noktalarını da araştırabilen bir sistem ile bir araya getirdiler.

Buradaki iddiaya göreyse söz konusu hazırlanan sistem, karmaşık geometrik problemleri insan girdisine gerek kalmadan öğrenip üstesinden gelebiliyor.

Sistemi denetlemek isteyen araştırmacılar, en iyi performans gösteren lise öğrencilerinden kendilerini kanıtlamalarının istendiği Uluslararası Matematik Olimpiyatları yarışmasından 30 problemle test etti. AlphaGeometry bunların 25'ini çözmeyi başararak önemli bir aşama kaydetti.

Bu sonuç bazılarını tatmin etmemiş olabilir ancak önceki yöntemle sistem 10 problem çözebiliyordu.

Matematik olimpiyatlarında denenen bu sistem şu anda bazı geometri konularında da işe yarıyor. Araştırmacılara göre bu sistem geliştirilebilir ve matematiğin ya da geometrinin farklı sorunlarını çözebilir.