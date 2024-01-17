Google'da işten çıkartma furyası devam ediyor! Yüzlerce çalışan...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:40

Güncelleme: 17.01.2024 - 13:44

Teknoloji şirketlerinde bir süredir çalışanlarıyla yollarını ayırma eğilimi vardı. Gerek, teknolojinin gelişimi gerekse ekonomik darlık sebebiyle pek çok şirket işten çıkarma yolunu tercih ediyordu. Google da daha geçen günlerde binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Yeni açıklandığı kadarıyla yapay zeka kaynaklı olarak reklam departmanından yüzlerce kişi çıkartılacak.

YAPAY ZEKA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ İŞTEN ÇIKARTMAYA İTİYOR

The Information tarafından aktarılan habere göre Google'ın reklam tarafında farklı birimlerden oluşan 30 binin üzerinde çalışan var. Yapay zeka va makine öğrenimini reklam ve satın alma tarafında kullanılması için çalışan Google, yeniden bir düzenleme yapmayı planlıyor.

Şirket aynı zamanda konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Her yıl en iyi hizmeti sunmak için ekiplerini yapılandırdıklarını aktaran Google, dünya çapında birkaç yüz rol ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar, ekipteki veya Google'ın başka yerlerindeki açık rollere başvurabilecek diyor.

Teknoloji şirketleri tarafında Amazon başta olmak üzere, Meta, Unity ve Duolingo gibi şirketler çalışanlarıyla yollarını ayırma kararı almıştı. Bu eğilim diğer pek çok şirkete yansıyacak gibi duruyor.