Google'ın Türkiye'de elde ettiği gelirler belli oldu
Teknoloji devi Google, gerçekleştirdiği bir etkinlikte Türkiye'de elde ettiği gelirleri açıkladı. Ayrıca şirket, 2021 yılında Türkiye ekonomisine 2018’e oranla 3,3 kat daha fazla katkıda bulunduğunu açıkladı.
Türkiye'de de hizmet veren en büyük teknoloji markaları arasında yer alan Google, bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında ise ekonomik açıdan önemli sayılacak veriler ve gelecek hedefler hakkında bilgiler paylaştı.
Etkinlikte en dikkat çeken konu ise Google’ın Türkiye’de elde ettiği gelirler oldu.
GOOGLE HARİTALAR, 9 MİLYAR TL’LİK YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLADI
ShiftDelete'in haberine göre; Google, gerçekleştirdiği etkinlikte ilk olarak şirketin 2021 yılındaki ekonomik değerine değindi. Bununla ilgili “Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk gelmiştir” dedi.
Etkinlikte farklı başlıklar altında açıklamalar oldu. Bununla birlikte Google Haritalar’da bu başlıklar altında yer aldı. Şirketin açıklamasına göre Google Haritalar, kullanıcılarına 39 milyar TL’lik yakıt ve zaman tasarrufu sağladı.
Ayrıca Türkiye’de 36 milyon kişinin Google Haritalar’ı kullandığını aktaran şirket, 2021 yılında Türkiye ekonomisine 2018’e oranla 3,3 kat daha fazla katkıda bulunduğunu açıkladı.
Bir diğer başlık ise ‘Google Türkiye’nin Ekonomik Etkileri’ oldu. Bu başlık altında 2021’de reklam ürünlerinin 193 milyar TL’ye ulaştığını, 2025 yılıyla birlikte tam olarak 422 milyar TL’ye çıkmayı amaçladıklarını belirtti.
2021'DE 62 MİLYAR TL’LİK GELİR
İşletme ve Haritalar kategorisinde ise şirket, 62 milyar TL’lik bir 2021 gelirini açıkladı. Play Store ve Android başlığında da yine 2021 yılı için 210 milyar TL’lik gelir elde ettiğini açıkladı. Google, bu alanda 2025 itibarıyla tam olarak 535 milyar TL‘yi amaçlıyor.
Kurumsal ve bulun alanıyla ilgili diğer ürünleri içinde şirket, 2021 yılı için 12 milyar TL’ye ulaştı. Aynı yıl içinde 1,9 milyon istihdam desteklerini de açıkladı. Google, ‘Arama’ sayesinde Türkiye’deki kullanıcıların 2,3 milyar saat tasarrufu ettiğini de belirtti.
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