Google ve Apple arasında 'mesaj' krizi

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:33

Son zamanlarda SMS servisleri için iPhone ile Android kullanıcıları arasında iletişim sorunları yaşanıyor. Google ise bu konuda Apple’a karşı kampanya başlattı. Teknoloji devi aynı zamanda kampanya için pek çok kuruluş ve sosyal medya fenomenleri ile anlaştı.

GOOGLE, iMESSAGE İÇİN RCS ÇAĞRISINDA BULUNDU

ShiftDelete'in haberine göre; Google, iMessage servisinde bulunan bazı özellikleri, Android Mesajlar uygulaması ile RCS standartlarında sunmaya başladı. Fakat iPhone ile Android cihazlar arasında yaşanan mesaj gönderme sorunları, Google’a sorun yarattı. Bunun ardından Google, Apple’a bu servisi kullanması için baskı yapmaya başladı.

#GetTheMessage adlı kampanya ile Google, Apple’a baskı kurmak için “ATTN” gibi pek çok şirketle anlaşmaya vardı. 2008 yılında duyurulan RCS servisi ile kullanıcılara uçtan uça şifreli mesajlaşma, daha büyük dosya ekleri gönderme ve mesajlara tepki verme gibi iMessage uygulamasında kullanılan özellikleri kullanma imkanı sundu.

APPLE NEDEN RCS KULLANMIYOR?

2000’li yıllarda pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen BlackBerry kendi mesajlaşma uygulamasından dolayı popülerdi. Apple’ın iMessage servisi ise 2000’li yıllarda BlackBerry cihazlarda olduğu gibi tercih edilmede en önemli etkenlerden biriydi.

Aynı zamanda RCS servisi telekomünikasyon şirketlerinin veri merkezlerini kullandığından dolayı Apple tarafından güvenli bulunmuyor. Buna ek olarak Google, RCS servisindeki güvenliği daha iyi sağlayabilmek için geliştirdiği uygulamasını Android telefonlara yerleşik mesajlaşma uygulaması olarak servis ediyor.

Ayrıca 2008 yılında tanıtılan RCS standartları 2016 yılında Google tarafından kullanıma sunuldu. Bununla birlikte ABD’de bulunan firmalar hariç, dünya genelinde pek çok firma bu duruma hemen adapte oldu. ABD’de ise Mayıs 2020 tarihinde T-Mobile, 2021 haziranda ise AT&T desteklemeye başladı.