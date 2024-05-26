Google'ın yapay zekası pizza tarifi verdi! İçine tutkal ekleyin

Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:42

Güncelleme: 26.05.2024 - 13:42

Yapay zeka halen istendiği seviyede değil. Tamamen kusursuz bir şekilde kullanılmayan yapay zeka hatalı bilgiler verdiği gibi bazen oldukça mantıksız ve de sağlıksız önerilerde de bulunuyor. Bunlardan biri de Google'ın yapay zekası tarafından gerçekleştirildi.

Yapay zekanın doğru ve yanlış bilgileri ayıramadığı bir gerçek. İnternette her gördüğü bilgiyi gerçek-miş gibi alan yapay zeka algoritmaları yanlış bilgilerin insanların karşısına çıkmasına da neden oluyor. Yakın zamanda ortaya çıktığı kadarıyla pizza tarifi sorulan yapay zeka, bir tarif verdi ancak internette dolanan ancak 'yanlış' anlaşılmış bir durumdan kaynaklı olarak pizzaya 'tutkal' katılmasını önerdi.

YAPAY ZEKANIN MANİPÜLE EDİLEBİLİRLİĞİ TARTIŞMA YARATIYOR

Bu önerinin altında internette yaklaşık 10 yıl önce Reddit'te bir kişinin insanları kandırmak için insanlara içinde zehir olmayan organik bir tutkal markasını pizzaya dökmenin pizzayı daha sert ve kolay kavranabilir olacağını anlattığı bir tarif yatıyor. Zira bunu ciddiye alan binlerce kişi tarifi yapmış ve internette paylaşmıştı. Bundan da esinlenen yapay zeka, bir diğer yandan pizza hamurunda yer alan gluteni yanlış yorumladı.

Anlaşılan o ki pizza hamurunun glutenli yapısını tutkala benzeten tarifler, yapay zeka için anlaşılır olmamış ve glutenin bu malzemeleri bir arada tutan yapısının tutkal ile sağlanabileceği gibi yorumlanmış. Bu tip yanlışlar insanların birçoğunun güvendiği yapay zeka önerilerinin daha çok sorgulanmasını gerektiyor.

Aksi halde kişiler için büyük sonuçları olabilir. Bu öneri ile aslında yapay zekanın insan gibi düşünmeye, mantık yürütmeye, gerçekle yanlışı ayırt etmeye yetecek kontrol mekanizmalarına sahip olmadığını gösteriyor. İnternette yazılanlarla yapay zekanın manipüle edilebiliyor olması ise duruma daha kontrolsüz bir duruma sürüklüyor. Yine de yapay zekanın gelişimi bu şekilde devam ederse yıllar içinde daha iyi sonuçlarla karşılaşmamız mümkün.