WhatsApp için yeni bir yapay zeka özelliği yolda
WhatsApp'a yeni özellikler gelirken, yapay zeka da tercih ediliyor. Yeni özellik, yapay zeka kullanılarak profil fotoğrafı oluşturmayı sağlıyor.
WhatsApp, yapay zeka özellikleri kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapay zeka kullanılarak profil fotoğrafları oluşturmak mümkün hale gelecek. Meta'nın WhatsApp'a getirmeyi planladığı özellikler arasında yapay zeka destekli olanlar da var.
WHATSAPP İÇİN YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ
WABetaInfo tarafından aktarılan yeni özellik, yapay zeka ile profil fotoğrafı oluşturulabileceğini gözler önüne seriyor.
Uygulamanın Android betasında fark edilen özellik, uygulamaya metin komutları verilerek, oluşturmak istenilen profil fotoğrafının türünü tanımlayabiliyor daha sonrasında oluşturulmasını sağlıyorsunuz.
Özellik sayesinde kullanıcılar, kişiliklerine, ilgi alanlarına ve ruh hallerini yansıtan, kişiselleştirilmiş profil fotoğrafları oluşturabiliyorlar.
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