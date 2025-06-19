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GPT-5 ne zaman çıkıyor?

GPT-5 ne zaman çıkıyor?

19.06.2025 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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GPT-5 ne zaman çıkıyor?

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, ChatGPT'si için GPT-5'in ne zaman çıkacağını açıkladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre GPT-5, 31 Ağustos'a kadar kullanıma sunulacak. OpenAI'ın ilk podcast'inde konuşan Altman, merakla beklenen GPT-5'nin tarihini açıklasa da ayrıntı vermedi. 

GPT-5'e dair resmi açıklamalar yapılmasa da daha önce ortaya çıkan bilgiler arasında GPT-5 kullanıma sunulduğunda eski modellerin bir kısmının kullanımdan kaldırılacağı var. Bunun yanında  

OpenAI Araştırma Başkan Yardımcısı Jerry Tworek, GPT-5'i şirketin bir sonraki temel modeli olarak tanımlamıştı. OpenAI burada tamamen farklı bir sistem başlatmayı değil, modellerin daha becerikli olmasını hedefliyor. Yani şirket, her şeyi yapabilen tek bir model geliştirmek istiyor.
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