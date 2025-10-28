Günde 15 dakikalık yürüyüş kalbe iyi geliyor

Annals of Internal Medicine'de yayınlanan yeni araştırmada, en az 15 dakika boyunca durmadan yürümenin ideal olduğu belirtiliyor. Bu, üst üste yaklaşık 1.500 adım atmak anlamına geliyor ve kalbe iyi bir egzersiz sağlıyor.

Birçok kişi günde 10.000 adım atmayı hedeflese de bu sayı bir Japon adım sayar reklamından kalma, yani aslında bilimsel bir veri değil.

Yine de uzmanlar, daha fazla adım atmanın genel olarak sağlık için daha iyi olduğu konusunda hemfikir.

Araştırmada, İngiltere'de günde 8.000 adımdan az yürüyen 40-79 yaş arası 33.560 yetişkin incelendi.

Yürüyüşleri bir hafta boyunca adım sayacıyla ölçüldü ve uzunluğuna göre gruplandırma yapıldı:

- 5 dakikadan az (%43)

- 5 ila 10 dakika (%33,5)

- 10 ila 15 dakika (%15,5)

- 15 dakika veya daha fazla (%8)

Sidney Üniversitesi ve İspanya'daki Universidad Europea'dan araştırmacılar, sekiz yıl boyunca katılımcıların sağlık durumlarını takip etti.

Daha uzun mesafelerde yürüyen kişilerin kalp rahatsızlığı yaşama riskinin, kısa mesafelerde yürüyenlere göre daha düşük olduğu görüldü.

En az aktif olanlar (günde 5.000 adımdan az yürüyenler) arasında bile, daha uzun yürüyüşler büyük bir fark yarattı. Kalp hastalığı ve ölüm riskleri önemli ölçüde azaldı.

Bunun başlangıçta daha formda olmalarından mı kaynaklandığı çalışmadan tam olarak anlaşılamıyor, ancak araştırmacılar kişinin sigara içip içmediği, obez olup olmadığı veya yüksek kolesterole sahip olup olmadığı gibi faktörleri hesaba katarak bunu kontrol etmeye çalıştılar.

Sadece ne kadar yürüdüğünüze değil, nasıl yürüdüğünüze odaklanın

Araştırmacılar, ne kadar yürüdüğünüzün değil, nasıl yürüdüğünüzün önemli olduğunu söylüyor.

Genel olarak çok fazla yürümeseniz bile, daha uzun süre yürümek kalbinize iyi geliyor gibi görünüyor.

Daha uzun bir yürüyüşe zaman ayırmak gibi basit değişikliklerin büyük fark yaratabileceğini öne sürüyorlar.

Baş araştırmacılardan Prof. Emmanuel Stamatakis şunları söyledi:

Genellikle tüm vurguyu adım sayısına veya toplam yürüyüş miktarına yapıyoruz ancak örneğin yürüyüşün nasıl' yapıldığı gibi kalıpların önemli rolünü ihmal ediyoruz. Bu çalışma, fiziksel olarak çok az hareket eden kişilerin bile, mümkünse en az 10-15 dakika olmak üzere, yürüyüş düzenlerini daha uzun süreler boyunca değiştirerek kalp sağlıklarına olan faydalarını en üst düzeye çıkarabileceklerini gösteriyor.

Açık Üniversite'de uygulamalı istatistik alanında çalışan Profesör Kevin McConway, araştırmanın yürüyüş ile daha iyi bir kalp sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini ancak yürüyüşün doğrudan iyileşmeye neden olduğunu kanıtlamadığını söylüyor.

İngiltere Sağlık Hizmetleri kurumu (NHS), haftada 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta düzeyde aktivite yapılmasını ve ideal olarak bunun haftaya eşit şekilde yayılmasını öneriyor.

Tavsiyede, 65 yaş üstü yetişkinlerin, evde hafif aktiviteler bile olsa her gün hareket etmeye çalışmaları gerektiği belirtiliyor.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan kalp hemşiresi Emily McGrath'a göre, "Egzersiz, herkesin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Kalp ve dolaşım sistemi hastalığınız varsa, egzersiz, durumunuzu yönetmenize ve genel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir."

"İlk başta daha aktif olmakta zorlanabilirsiniz, ancak zamanla vücudunuz aktiviteye alıştıkça kolaylaşacaktır. İlk başta sadece küçük gelişmeler fark edebilirsiniz, ancak tüm bunlar bir araya geldiğinde kalbinizin sağlığını korumanıza yardımcı olur."

Güvenli yürüyüş için önlemler

Gece veya ışığın az olduğu koşullarda yürüyüşe çıkıyorsanız veya bisiklete biniyorsanız, görünürlüğünüzü artırmak için yansıtıcı giysiler giyin veya el feneri veya kafa lambası kullanın.

Uyanık olun ve çevrenizin farkında olun.

Mümkünse, belirlenmiş şeritleri veya yolları kullanın. Her zaman, trafik akışının sizi görme ve bekleme olasılığının daha yüksek olduğu belirlenmiş geçiş noktalarından geçin.