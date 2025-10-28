Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amazon, 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

28.10.2025 22:56:00
AA
Amazon, organizasyonel yapısını sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonu azaltacak.

Amazon İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti tarafından kaleme alınan yazı, bugün şirket çalışanlarıyla paylaşıldı.

Yazıda, Amazon genelinde bazı organizasyonel değişiklikler yapılacağı ve bunun bazı çalışanları etkileyeceği belirtildi.

Şirketin Üst Yöneticisi Andy Jassy'nin ekipleri güçlendirmeye yönelik geçen yıl yaptığı paylaşıma değinilen yazıda, birçok çalışanın hiyerarşiyi azaltarak, sahiplenmeyi artırarak ve bürokrasiyi azaltmaya yardımcı olarak bu hedef doğrultusunda önemli çabalar gösterdiği ifade edildi.

Yazıda, bu çalışmaların sonuçlarının şimdiden görüldüğü, ekiplerin daha hızlı hareket ettiği, birçok Amazon çalışanının daha fazla sorumluluk hissettiği belirtildi.

Image

Bildirilen işten çıkarmaların bu sürecin bir devamı niteliğinde olduğuna işaret edilen yazıda, "Amacımız, bürokrasiyi daha da azaltmak, yönetim katmanlarını sadeleştirmek ve kaynakları müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları açısından en kritik alanlara kaydırmak. Bu değişiklikler bazı alanlarda küçülme, bazı alanlarda ise işe alım anlamına gelecek, ancak genel olarak kurumsal iş gücümüzde yaklaşık 14 bin kişilik bir azalma olacak." ifadesi kullanıldı.

Yazıda, gelecek yılda stratejik öneme sahip alanlarda işe alımlara devam edileceği, aynı zamanda bazı bölgelerde katmanları azaltma, sahiplenmeyi artırma ve verimlilik kazanımları elde etme fırsatlarının da değerlendirileceği belirtildi.

Yapay zekanın dönüştürücü etkisine işaret edilen yazıda, "Bu nedenle, daha yalın, daha az katmanlı ve daha fazla sahiplenmeye dayalı bir organizasyon yapısına geçmemiz gerektiğine inanıyoruz. Böylece müşterilerimiz ve işimiz için mümkün olan en hızlı şekilde hareket edebileceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dün ABD basınında yer alan haberlerde, Amazon'un yeniden yapılanma ve maliyet azaltma çabaları kapsamında yaklaşık 30 bin çalışanının işine son vermeyi planladığı iddia edilmişti.

