Günde 8.000 adım yürümek erken ölüm riskini azaltmaya yetiyor

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 21:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 21:30

Kyoto Üniversitesi Tıp Fakültesini de kapsayan grubun araştırmasında, haftada bir veya iki gün, günde en az 8.000 adım yürüyen kişilerin 10 yıl sonraki ölüm riskinde, haftada üç ila yedi gün aynı miktarda yürüyen insanlar arasındaki ile hemen hemen aynı miktarda bir düşüş gördüğünü söyledi.

ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLİYOR

Çalışma, geçen ay Amerikan Tabipler Birliği'nin JAMA Network Open tıp dergisinde yayımlandı.

Önceki araştırmalar, günde 8.000 adım veya daha fazla yürümenin erken ölüm riskini azaltabileceğini göstermişti. Ancak, haftada yürüyüş yapılan gün sayısına bağlı olarak riskin nasıl değişebileceği açık değildi. Ekip, 2005 ve 2006 yılları arasında yürütülen bir ABD ulusal sağlık anketinden elde edilen verileri kullandı ve ortalama yaşları 50,5 olan 20 yaş ve üstü 3.101 kişinin attığı günlük adımlar ile 10 yıl sonra ölüm riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

Haftada hiç bir gün hedef adımı yürümeyenler ve bir veya iki gün ve üç ila yedi gün arasındaki periyodlarla, günde en az 8.000 adım yürüyenler arasında yapılan karşılaştırmada, üç ila yedi gün grubunun ölüm oranının haftada hiç bir gün hedef adımı yürümeyenlerin grubuna göre yüzde 16,5 ile daha düşük olduğu kaydedildi.

Bir-iki gün yürüyenler grubunda ise bu oran yüzde 14,9 oldu. Araştırma grubu ölüm nedenini kalp ve kan damarlarıyla ilgili hastalıklarla sınırlandırdığında, ölüm oranı haftada üç ila yedi gün yürüyenler grubunda yüzde 8,4 ve bir veya iki gün yürüyenler grubunda yüzde 8,1 daha düşük çıktı.

Araştırmanın yayımlandığı tarihte Kyoto Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olan ve hafta sonları yürümeyi öneren Kosuke Inoue, "Her gün yürümek için stres yapmanıza gerek yok" dedi.