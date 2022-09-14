Yürüyüşünüzü değiştirecek araştırma: Hızlı yürümek mi, adım saymak mı daha yararlı? Uzmanından doğru yürümenin tarifi...

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:11
<p><strong>ADIM ATMAK MI HIZLI YÜRÜMEK Mİ DAHA YARARLI?</strong></p> <p>Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı görüldü.</p> <p>Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.</p>

ADIM ATMAK MI HIZLI YÜRÜMEK Mİ DAHA YARARLI?

Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı görüldü.

Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.

<p><strong>KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR</strong></p> <p>Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, araştırmada bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı görüldü.</p>

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, araştırmada bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı görüldü.

<p><strong>DOĞRU YÜRÜYÜŞ NASIL OLMALI?</strong></p> <p>Sidney Üniversitesinden Dr. Matthew Ahmadi, "<strong>Buradan çıkaracağımız ders, sağlığı korumaya yönelik, insanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir</strong>." dedi.</p>

DOĞRU YÜRÜYÜŞ NASIL OLMALI?

Sidney Üniversitesinden Dr. Matthew Ahmadi, "Buradan çıkaracağımız ders, sağlığı korumaya yönelik, insanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir." dedi.

<p><strong>YÜRÜMENİN FAYDALARI NELER?</strong></p> <p>Her gün düzenli olarak 30 dakika yürüyüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir. Psikolojik sorunlar ile daha kolay baş edilebilir. </p> <p>Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzelterek, duruş bozukluğunun önüne geçer ve omurgayı güçlendirir.</p> <p>Düzenli yürüyüş yapmak, kalp hastalıklarının önüne geçer ve kan basıncının dengelenmesini sağlar.</p> <p>Yürüyüş akciğerdeki oksijen dolaşımını artırır ve akciğerlerin ve solunum yollarının daha iyi çalışmasını sağlar.</p>

YÜRÜMENİN FAYDALARI NELER?

Her gün düzenli olarak 30 dakika yürüyüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir. Psikolojik sorunlar ile daha kolay baş edilebilir. 

Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzelterek, duruş bozukluğunun önüne geçer ve omurgayı güçlendirir.

Düzenli yürüyüş yapmak, kalp hastalıklarının önüne geçer ve kan basıncının dengelenmesini sağlar.

Yürüyüş akciğerdeki oksijen dolaşımını artırır ve akciğerlerin ve solunum yollarının daha iyi çalışmasını sağlar.

<p><strong>YÜRÜMEK HANGİ HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR?</strong></p> <p>Düzenli yürüyüş, tip2 diyabet hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır.</p> <p>Bel ağrılarını önler ve rahatlatır.</p> <p>Kalp-damar hastalık riskini azaltır.</p> <p>Kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını azaltır.</p> <p>Felç riskini azaltır.</p> <p>Obeziteyi önler, kilo kontrolü sağlar.</p>

YÜRÜMEK HANGİ HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR?

Düzenli yürüyüş, tip2 diyabet hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır.

Bel ağrılarını önler ve rahatlatır.

Kalp-damar hastalık riskini azaltır.

Kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını azaltır.

Felç riskini azaltır.

Obeziteyi önler, kilo kontrolü sağlar.

Araştırma yürümek kalori demans kalp hastası kalori her gün kaç adım atmak gerek? doğru yürümek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler