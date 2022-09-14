Yürüyüşünüzü değiştirecek araştırma: Hızlı yürümek mi, adım saymak mı daha yararlı? Uzmanından doğru yürümenin tarifi...

ADIM ATMAK MI HIZLI YÜRÜMEK Mİ DAHA YARARLI?

Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı görüldü.

Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.