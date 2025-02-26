Güneş Sistemi'nin ucundaki gizemli bulutta "mini galaksi" tespit edildi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 08:37

Güncelleme: 26.02.2025 - 08:37

Güneş Sistemi'nin ucundaki uzay taşları ve enkaz içeren gizemli bulutun spiral kollara sahip olabileceği ve böylece mini bir galaksiye benzediği yeni bir araştırmada belirtiliyor.

Güneş Sistemi'nin kütleçekimsel sınırında yer alan teorik bir enkaz kabuğu olan Oort bulutunun kökeni, kuyrukluyıldızların ve komşu gezegenlerimizin nasıl oluştuğuna dair daha fazla ipucu sağlayabilir.

UZUN YILLARDIR GİZEMİNİ KORUYORDU

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bulutun 2 bin ila 5 bin astronomik birim (AU) uzaklıkta olduğu tahmin ediliyor; 1 AU, Dünya'yla Güneş arasındaki mesafeye karşılık geliyor.

Dev kalıntı bulutunun, Oumuamua diye bilinen ve Ekim 2017'de tespit edilen puro şeklindeki gizemli kaya gibi Dünya'nın yanından geçen tuhaf kuyrukluyıldızların ve meteorların kaynağı olduğu düşünülüyor.

Önceki araştırmalar Oort bulutunun, 4 milyar yıl önce oluşan Güneş Sistemi gezegenlerinin kalıntılarını içerebileceğine işaret etse de tam şekli ve yapısı gizemini koruyordu.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen yeni bir çalışma, bu enkaz bulutunun spiral kolları olan mini bir galaksiye benzeyebileceğini öne sürüyor.

Bir süper bilgisayar kullanan araştırmacılar, kuyrukluyıldızların yörüngelerinin yanı sıra Güneş Sistemi'nin içindeki ve ötesindeki kütleçekim kuvvetlerine dayanarak Oort bulutunun yapısını modelledi.

Özellikle Güneş Sistemi'nin ucundaki cisimlerin "galaktik gelgit" tarafından çekilmesini modellemeye çalıştılar. Bu, yıldızlar ve galaksinin merkezindeki canavar kara delik gibi cisimlerin Oort bulutundaki nesneler üzerinde uyguladığı çekim kuvvetine karşılık geliyor. Ancak Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, Güneş'in daha güçlü kütleçekim etkisi altında oldugˆu ic¸in bu galaktik gelgit kuvvetinden etkilenmez.

Araştırmacılar NASA'nın Pleiades süper bilgisayarını kullanarak bu kuvvetlerin simülasyonunu oluşturunca model, Oort bulutunun Samanyolu Galaksisi'nin spiral kollarına benzer bir iç yapısı olduğunu gösterdi.

Oort bulutunun modelde gösterilen spiral kollarının uc¸tan uca yaklas¸ık 15 bin AU uzunlugˆunda oldugˆu hesaplandı. Çalışmada şu ifadeler kullanılıyor:

Galaktik gelgit, cisimleri dağınık diskten ayırmak için hareket ederken, fiziksel uzayda kabaca 15 bin AU uzunluğunda spiral bir yapı yaratıyor.