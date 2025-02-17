Güney Kore yapay zeka modeli DeepSeek'in indirilmesini geçici olarak yasakladı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:34

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:34

Çin merkezli DeepSeek'e yönelik güvenlik endişeleri büyüyor! Güney Kore, yapay zeka modeli DeepSeek'in indirilmesini geçici olarak yasakladığını duyurdu. Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) tarafından yapılan açıklamada, "veri toplama metotlarına" yönelik endişelerin yasağa neden olduğu belirtildi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ NEDENİYLE YASAK KARARI

Güney Kore hükümeti, DeepSeek'in kişisel veri koruma yasalarına uygun hale getirilmesi durumunda yasağın kaldırılabileceğini açıkladı. PIPC yetkilisi Nam Seok, uygulamayı halihazırda indiren vatandaşları, kişisel veri ihlali tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

DÜNYA GENELİNDE DEEPSEEK YASAKLARI ARTIYOR

DeepSeek, daha önce Avustralya, ABD Donanması, İtalya, ABD'nin New York ve Texas eyaletleri, Hollanda ve Danimarka'da belirli alanlarda yasaklanmıştı. Güney Kore'deki yeni yasak, yapay zeka modellerinin veri güvenliği konusundaki küresel tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

DEEPSEEK EN FAZLA İNDİRİLEN YAPAY ZEKA OLDU

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirilen açık kaynaklı modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gören DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.