Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:41

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:41

Dünya beşinci nesil ağ hizmetine (5G) geçmeyi planlarken, Güney Kore'den 6G atağı geldi. Güney Kore, gelecekteki kablosuz frekanslar üzerinde erken bir avantaj elde etmek için 2028 yılında 6G ağına geçeceğini açıkladı.

Bilim ve Bilişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, K-Network 2030 planı kapsamında Güney Kore hükümeti, en üst düzey 6G teknolojilerini güvence altına alarak, yazılım tabanlı yeni nesil mobil ağda yenilikler yaparak ve ağ tedarik zincirini güçlendirerek ticari 6G ağının lansmanına ilişkin zaman çizelgesini iki yıl kısaltacak.

Bakanlık, zaman çizelgesinin iki yıl kısaltılmasının nedeninin Güney Kore'nin yaklaşmakta olan kablosuz frekanslarda erken bir liderlik kurmak istemesi olduğunu belirtti.

Hükümet aynı zamanda yerel şirketleri ülkede 6G teknolojisi için malzeme, parça ve ekipman üretmeye teşvik edecek ve herhangi bir mobil cihazla uyumlu olan ve mobil taşıyıcıların ve işletmelerin esnek hizmetler sunmasına olanak tanıyan açık bir radyo erişim ağı (RAN) geliştirecek.

Bakanlığa göre, yaklaşık 481.7 milyon dolar maliyetli çekirdek 6G teknolojileri üzerine bir araştırma ve geliştirme projesi için fizibilite çalışması devam ediyor.

Güney Kore, kablosuz iletişimde daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla, 5G ağ yarışının ardından gelecekteki ağ altyapısı için küresel rekabette ülkenin liderliğini sürdürmesine yardımcı olması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi 5G patentlerinin yüzde 25,9'unu alarak yüzde 26,8 ile pazar lideri Çin'in gerisinde kaldı. Ancak hükümet, önümüzdeki 6G ağ patent yarışmasında bu sayının %30 veya daha üstüne çıkarılacağını belirtti.