Güney Kore’nin fırlattığı ilk yerli roketi, uyduyu yörüngeye yerleştiremedi
Güney Kore’nin bugün Naro Uzay Merkezinden uzaya gönderdiği ilk yerli roketi Nuri, taşıdığı 1.5 tonluk yapay uyduyu yörüngeye yerleştiremedi.
Güney Kore’nin Goheung’taki Naro Uzay Merkezinden yerel saatle 17.00’de uzaya gönderdiği ve yerli imkanlarla geliştirilen ilk roketi görevini tamamlayamadı.
Kore Uydu Fırlatma Aracı II olarak bilinen ve Korece dünya anlamına gelen "Nuri" adlı roket, taşıdığı 1.5 tonluk yapay uyduyu yörüngeye yerleştiremedi. Uzay Merkezinde konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, roketin üzerindeki yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarılı olamadığını ifade ederek, "Maalesef amacımıza tam olarak ulaşamadık" dedi. Moon, yarım kalan göreve rağmen denemelerin devam edeceğini vurguladı.
2027 YILINA KADAR UZAYA 4 YERLİ ROKET DAHA GÖNDERİLECEK
200 ton ağırlıkta ve 47.2 metre uzunlukta olan Nuri, Güney Kore’ye yaklaşık 2 trilyon won’a (1.6 milyar dolar) mal oldu. Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü’ne (KARI) göre Güney Kore, 2027 yılına kadar uzaya 4 yerli roket daha göndermeyi planlıyor. Ülke, teknolojik bir güç merkezi olarak görülse de uzay araştırmalarında diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Seul’ün 2009 ve 2010’da roket fırlatma girişimleri, kalkıştan sonra meydana gelen patlamalarla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
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