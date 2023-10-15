Halkalı Güneş tutulması gözlemlendi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:02

Güneş tutulmasını izlemek için çok sayıda kişinin geldiği Tatacoa Çölü'nde karatmalı gözlükler ve teleskoplar kullanıldı.

Halkalı güneş tutulması başkent Bogota olmak üzere birçok kentte ilgiyle takip edildi.

NASA YAKINDAN İNCELEYECEK

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.