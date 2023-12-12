Halley Kuyruklu Yıldızı Dünya'ya doğru yolculuğuna başladı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:54

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:54

Muhtemelen en ünlü kuyruklu yıldızlardan biri, Halley Kuyruklu Yıldızı'dır. Öyle ki Türkiye, Halley için yazılmış bir şarkıyla Eurovision şarkı yarışmasına bile katılmıştı. Ve bu kuyruklu yıldız, bir kez daha gezegenimizin yanından geçerek Güneş’e doğru yaklaşık 40 yıllık yolculuğuna başlamak üzere.

Chip'te yer alan ayrıntılara göre Kuyruklu yıldız, Güneş'ten en uzak olduğu noktaya 9 Aralık’ta vararak Neptün’ün yörüngesinin ötesine ulaştı. Bu nokta, Halley’nin yıldızımızın etrafındaki sıra dışı yörüngesinin orta noktasını temsil ediyor. Bu yörüngenin sıra dışı olmasının sebebi ise geriye dönük yörünge olarak bilinen bir yörünge, yani güneş sistemimizdeki gezegenlerin ters yönünde gerçekleşen bir yörünge olmasından kaynaklanıyor.

Halley, 9 Aralık tarihinden sonra Güneş’e doğru geri hareket etmeye başlıyor ve 2061’in ortalarında Güneş’e en yakın mesafe olan günberi noktasına ulaşacak. 2003 yılında gözlerimizden kaybolan kuyruklu yıldız, bu süre zarfında bir kez daha göklerimizde görünür hale gelecek.

DÜNYA'NIN YANINDAN EN SON 1986'DA GEÇMİŞTİ

Kuyruklu yıldız tarih boyunca insanlar tarafından pek çok kez görüldü, ancak onun geri döneceğini tespit eden İngiliz gökbilimci Edmond Halley oldu. 76 yıllık bir yörüngeye sahip olan kuyruklu yıldız, Dünya’nın yanından en son 1986 yılında geçmişti.

O zamanların üzerinden uzun bir zaman geçmiş gibi görünebilir ancak Halley’nin yörüngesi birçok kuyruklu yıldızla karşılaştırıldığında oldukça kısa kalıyor. Resmi adı olan 1P/Halley’deki “P”, “periyodik” anlamına geliyorr ve bu, gökbilimcilerin kısa olduğunu düşündüğü 200 yıldan daha kısa bir yörünge periyoduna sahip kuyruklu yıldızları ifade ediyor.

Biz insanlar için 76 yıl genellikle bütün bir ömrü ifade etse de, Halley Kuyruklu Yıldızı gençliğini koruyor gibi görünüyor. NASA’nın tahminlerine göre Halley, en az 16.000 yıldır yörüngesinde dönüyor, ancak gözlemlere göre belirgin bir yaşlanma belirtisi göstermiyor.

Halley’i 2061’e kadar tekrar göremeyecek olsak da, izleri sayesinde iki meteor yağmurunu görebiliyoruz. Hem Eta Aquariids hem de Orionids meteor yağmurları, ilki her Mayıs’ta, ikincisi ise her Ekim’de olmak üzere yıllık olarak meydana geliyor ve Halley’nin yolunda giderken ardında bıraktığı kayalardan oluşuyor.