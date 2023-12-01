NASA, aya iniş için tarih verdi!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:15

Güncelleme: 01.12.2023 - 10:15

ABD'li astronotların 1969'da aya ayak basmalarının üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti. Fakat konuyla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi.

ABD'li yetkililer şimdi bunu tekrarlamaya hazır görünüyor ve NASA, önümüzdeki yıl 25 Ocak'ta Ay'a bir araç indirmeyi planlıyor.

Ancak, Peregrine adı verilen bu iniş aracında kimse olmayacağı için pek de heyecan verici olmayacak.

ARTEMİS MİSYONLARI

Peregrine, Ay'dan çeşitli örnekler toplayacak ve gelecekte insanlı olarak Ay'a yapılacak Artemis görevlerinin başarısına yardımcı olacak. Artemis misyonları ay yüzeyinde bir ay üssü inşa etmeyi amaçlıyor.

NASA tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Normal maliyetinin çok altında bir maliyetle Ay'ın yüzeyine fırlatma ve iniş yapmaya çalışıyoruz. Ay yüzeyine giden görevlerin sadece yarısı başarılı oldu. Yani bu kesinlikle göz korkutucu bir meydan okuma" ifadelerine yer verildi.

DÖRT ÜLKE BAŞARILI İNİŞ YAPTI

Bugüne kadar Ay'a sadece dört ülke başarıyla iniş yaptı; bunlar ABD, Rusya, Çin ve son olarak da Hindistan'dır.

Özel şirketlerin, Ay'ın yüzeyine ulaşım hizmetleri sağlamasını hedefleyen, Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) adı verilen NASA programının yöneticisi Chris Culbert şöyle diyor:

"NASA liderliği risklerin farkında ve bu görevlerden bazılarının başarılı olamayabileceğini kabul ediyor. Her iniş başarılı olmasa da CLPS bir Ay ekonomisi kurmak için gereken ticari altyapı üzerinde önemli bir etkiye sahip..."