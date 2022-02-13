Hamile kadının vücudu doğmamış bebeğinin DNA'sına karşı alerji gösterdi
Birleşik Krallık'tan bir anne, vücudundaki kabarcıkların ve kaşıntılı kırmızı bölgelerin kendi çocuğuna karşı alerjiden kaynaklandığını öğrendi.
Manchester Evening News'in bildirdiğine göre, Basingstoke'dan 32 yaşındaki Fiona Hooker, 31 haftalık hamileyken midesinde ilk olarak ısırgan otuna temas edildiğindeki gibi hissettiren kırmızı lekeler fark etti.
Bu, hamileliğin geri kalanında kötüleşmeye devam etti ve cildinin her yerinde 'dayanılmaz kırmızı kaşıntılı plaklar' haline geldi. Çocuğunun doğumundan sonra döküntüler, anneyi bebeği tutamayacak kadar acı içinde bırakan kabarcıklara dönüştü.
Hooker ortaya çıkan kabarcıklar ile ilgili olarak, "Oğlumu tutmak bile çok acıttı, bu yüzden yenidoğan aşamasından gerçekten zevk alamadım. Doğumdayken hiçbir şey hissetmedim, korkunç görünüyordum ama hiç kaşınmamıştı. Ancak doğum sonranda vücudumun bebeğe temas ettiği her bölgesinde kabarcıklar oluşmaya ve patlamaya başladı. Bu oldukça zordu" şeklinde konuştu.
Sonunda Amerikan Osteopatik Dermatoloji Koleji'ne (AOCD) göre Hooker'a, genellikle ikinci trimesterde ortaya çıkan, ancak hamilelik sırasında herhangi bir zamanda, hatta bazen doğumdan sonra ortaya çıkabilen bir cilt rahatsızlığı olan Pemfigoid Gestationis (PG) teşhisi kondu.
Deriden kabarık üstü pütürlü, içi su toplamış kabarcıklar şeklinde görülen, çok kaşıntılı olan döküntülerin eşlik ettiği “pemphigoid gestationis” ya da “herpes gestationis”, genellikle hamileliğin ikinci yarısından sonra karından başlar, zamanla kollara ve bacaklara yayılır. Healthline'a göre, PG, 40 bin ila 50 bin hamilelikten sadece 1'inde meydana gelen nadir bir cilt rahatsızlığıdır.
DNA'SI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE SALDIRDI
Manchester Evening News, Hooker'ı tedavi eden doktorların, oğlunun DNA'sının, bağışıklık sisteminin kendi derisine saldırmasına neden olduğuna inandığını bildirdi.
PG hastaları genellikle birkaç gün veya hafta içinde vücudun diğer bölgelerine yayılan göbek deliği çevresinde görünen kırmızı şişlikler geliştirir. İki ila dört hafta sonra bu şişlikler, son derece rahatsız edici olabilen büyük, kırmızı, sıvı dolu kabarcıklara dönüşür. Hooker gibi bazı kişilerde kabarcıklar veya bül yerine plak adı verilen kabarık kırmızı lekeler oluşur.
Bu PG kabarcıkları genellikle hamileliğin sonuna doğru kendi kendine küçülür veya kaybolur, ancak Healthline, PG'li kadınların yüzde 75 ila 80'inin doğum sırasında alevlenme yaşadığını söylüyor.
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