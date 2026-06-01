Havacılık tarihinde devrim: NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59 ilk kez ses duvarını aşacak!

Havacılık mühendisliği ve küresel ulaşım sektörü, seyahat sürelerini yarı yarıya indirebilecek tarihi bir dönüm noktasının eşiğinde bulunuyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve sessiz süpersonik uçuş teknolojisinde çığır açması beklenen deneysel uçağı X-59 için nihai test aşamasına geçtiğini duyurdu. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana genel mühendislik doğrulamaları kapsamında 14 başarılı uçuş gerçekleştiren uçak, bu kez doğrudan tasarlanma amacını kanıtlamak üzere gökyüzüyle buluşacak.

GÖK GÜRLEMESİ TARİHE GÖMÜLÜYOR: SONİK PATLAMA SORUNU NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Fizik kuralları gereği, ses hızını aşan herhangi bir hava aracı, atmosferde sıkışan basınç dalgalarının birleşmesi sonucu yerde gök gürlemesine benzer, binaları sarsacak güçte bir "sonik patlama" gürültüsü yaratır. Bu gürültü kirliliği nedeniyle süpersonik ticari uçuşların yerleşim yerleri üzerinde yapılması dünya genelinde uzun yıllardır yasaklanmış durumdaydı.

NASA mühendisleri, bu küresel engeli aşabilmek adına X-59’un gövde tasarımında radikal bir değişikliğe gitti. Uçağın 30,3 metrelik toplam uzunluğunun tam üçte birini oluşturan ince ve sivri burun yapısı, ses duvarı aşılırken önde biriken basınç dalgalarını birleşip patlamaya dönüşmeden önce kırmak üzere optimize edildi. Bu yenilikçi aerodinamik yapı sayesinde, yerdeki insanlar devasa bir patlama yerine yalnızca hafif bir araba kapısı kapanma sesi duyacak.

HAZİRAN BAŞINDA KRİTİK SINAV: SAATTE BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKILACAK

NASA'nın Düşük Patlama Uçuş Göstericisi (Low Boom Flight Demonstrator) Proje Müdürü Cathy Bahm, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan test uçuşunun havacılık sektörü için taşıdığı kritik önemi vurguladı. Haziran ayının ilk haftasında başlaması planlanan stratejik gösterimlerde X-59, yaklaşık 13 bin 106 metre (43 bin fit) gibi yüksek bir irtifada ses hızının üzerine çıkarak saatte 1014 kilometreyi aşan bir süratle uçacak.

Bahm, "Türünün tek örneği olan bu uçak ilk kez süpersonik uçuş gerçekleştirecek. Bu an, yıllar süren azmin, inovasyonun ve ekip çalışmasının gerçeğe dönüşmesidir" sözleriyle uçuşun önemine dikkat çekti.

CONCORDE EFSANESİNDEN SONRA TİCARİ HAVACILIKTA İKİNCİ DÖNEM

Tarihsel olarak bakıldığında, havacılıktaki bu deneysel adımlar ticari yolcu taşımacılığının geleceğini doğrudan şekillendiriyor. Geçmişte ses duvarını kıran ilk uçak olan Bell X-1, yıllar sonra Atlantik aşırı uçuşları birkaç saate indiren efsanevi Concorde yolcu uçağının geliştirilmesine zemin hazırlamıştı.

X-59 her ne kadar doğrudan yolcu taşımak için koltuk eklenecek bir ticari uçak prototipi olmasa da, bu testten elde edilecek veriler uluslararası havacılık kurallarının ve yasaklarının güncellenmesini sağlayacak. Başarıyla tamamlanacak testlerin ardından projenin ikinci aşamasına geçilecek ve geleceğin sessiz, süpersonik ticari yolcu uçaklarının üretimi için küresel havacılık devlerine temel mühendislik standartları sunulacak.