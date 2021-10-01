Havana Sendromu hakkındaki bilimsel rapor örtbas edilmişti: Gerçek ortaya çıktı

01 Ekim 2021 Cuma, 12:28

İlkin eski ABD Başkan Barack Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirdiği 2016'da Havana'ya konuşlandırılan Amerikalı yetkililerde baş dönmesi, mide bulantısı, migren ve hafıza kaybı gibi belirtiler görüldüğü iddiasından adını alan Havana Sendromu hakkında 2018 tarihli bir rapor ortaya çıktı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) ABD'nin Antarktika hariç her kıtadaki temsilciliklerinde görevli diplomat ve casuslarında görüldüğü iddiasını yaydığı Havana Sendromu ile ilgili Soğuk Savaş dönemine özgü komplo teorileri havada uçuşuyor. Ancak Kasım 2018'de Dışişleri Bakanlığına danışmanlık eden seçkin uzmanların, mikrodalga ya da ışın silahlı komplo teorilerine itibar etmeyip cırcır böcekleri ve psikoz açıklaması getirdiği öğrenildi.

JASON Danışmanlık Grubu'nun raporuna göre Havana Sendromu'nun orijinal 21 vakasından 8'inde kaydedilen seslere cırcır böceklerinin neden olması kuvvetle muhtemelken, semptomların mikrodalgalar veya ultrason ışınlarından kaynaklanması pek ihtimal dahilinde değil.

JASON raporunda, etkilenen bireylerin çektiği acının gerçek olduğu, ancak çekilen acının önemli bileşenlerinin psikojenik etkilerle açıklanabileceği belirtildi.

Gizli kategorisine sokulup Ulusal Bilimler Akademileri ile paylaşılmayan raporun gizliliği kaldırılmış ve redakte edilmiş versiyonu BuzzFeed tarafından yayımlandı.

Ulusal Bilimler Akademileri'ne bağlı panelin Havana Sendromu raporuna göreyse baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, işitme ve görme bozukluğu, burun kanaması, vertigo ve hafıza kaybı gibi semptomların 'en makul' nedeni mikrodalga olabilir.

Oysa JASON raporunda "Hiçbir makul tek enerji kaynağı (radyo, mikrodalga, sonik) hem kaydedilen ses/video sinyallerini hem de rapor edilen tıbbi etkileri üretemez" denilerek, kaydedilen gürültünün elektronikten ziyade mekanik ya da biyolojik kökenli ve en olası kaynağın Hint Adalarına özgü kısa kuyruklu cırcır böceği (Anurogryllis celerinictus) olduğu belirtildi.

Nitekim bu tür, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından Ocak 2019'da AP'nin yayımladığı kayıttaki gizemli gürültünün kaynağı olarak saptanmıştı.

Seslerin ilk kez kaydedildiği evdeki elektronik ve WiFi ağlarının olay sırasında herhangi bir kesintiye uğramaması nedeniyle mikrodalga ve ultrason ihtimalini dışlayan JASON uzmanları, gerekli olan gücü hesaplayarak seslerin mikrodalga veya ultrason frekanslarına karşılık gelmediği sonucuna vardı.

Obama'dan sonraki ABD Başkanı Donald Trump'ın selefinin Küba'da yeniden tesis ettiği diplomatik ilişki ve varlığa darbe indirmek için bahane olarak kullandığı Havana Sendromu, daha sonra, 200'den fazla casusun bundan etkilendiklerini iddia etmesi ve Çin veya Rusya'nın bunun için bir tür bilimkurgu süper silahı kullanıyor olabileceğine dair yaygın spekülasyonlar sayesinde CIA ve ABD medyası nezdinde kendine özgü bir hayat kazandı.