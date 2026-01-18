Alanya'daki düelloda kazanan Fenerbahçe: Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takım, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 9. ve 78. dakikada Anderson Talisca ile 52. dakikada Anthony Musaba'dan geldi.

Alanyaspor'un gollerini ise 3. dakikada Florent Hadergjonaj ve 27. dakikada Gaïus Makouta kaydetti.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Fenerbahçe bu skor ile puanını 42'ye çıkararak lider Galatasaray ile puan farkını bire indirmiş oldu. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli takım Süper Lig'in bir sonraki haftasında kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Ogundu, Efecan, Duarte, Makouta, Hwang.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Kerem.

Karşılaşmadan önemli anlar | Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe'de Guendouzi oyundan çıkarken yerine Edson Alvarez dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

82' Fenerbahçe'nin orta saha sol içinden kullandığı serbest vuruşta Asensio kale önüne harika kesti. Top Skriniar'ın kafasını sıyırarak auta çıktı.

78' Ceza sahası dışında sol çapraza kat eden Asensio, şut çekecekmiş gibi yapıp pasını penaltı noktasının sağındaki Talisca'ya attı. Topu kontrol eden Talisca yerden sol köşeye vurarak takımını öne geçirdi.

78' GOL | Talisca'nın golü ile Fenerbahçe öne geçti.

77' Alanyaspor'da Efecan ve Ogundu oyundan çıkarken İbrahim Kaya ve Güven Yalçın oyunda.

75' Orta alandaki kafa topu mücadelesinde Maestro ve Yiğit Efe kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı.

74' Fenerbahçe'de Musaba'nın yerine Nene oyuna dahil oldu.

62' Fenerbahçe'de Kerem ve İsmail oyundan çıkarken Jhon Duran ile Fred dahil oldu.

56' SARI KART | Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco şiddetli itirazları sonucu sarı kart gördü.

53' Mert ve Talisca şık paslarla ceza sahasına girdi. Mert'in pasında Talisca voleyi vurdu. Kaleciden seken topu Musaba tamamladı.

52' GOL | Musaba'nın golü ile Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı.

51' Fenerbahçe'de Musaba sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve topu içeri çevirmek istedi. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

49' Sol kanattan Kerem'in ortasında Guendouzi arka direkte topu kontrol etti ve şutunu çekti. Alanyaspor savunmasında son anda Maestro müdahale etti ve top kornere gitti.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarıya Nelson Semedo yerine Yiğit Efe Demir başladı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' DİREK | Alanyaspor'da Ruan Duarte'nin şutu direkten döndü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

41' SARI KART | Alanyaspor'da Makouta topa elle müdahale etmesi nedeniyle sarı kart gördü.

36' Fenerbahçe'de Semedo, ceza sahası dışında kaleyi karşısına aldı ve sert bir şut çıkardı. Top adeta direği sıyırdı.

28' SARI KART | Alanyaspor'da Efecan topa elle dokunduğu için sarı kart gördü.

27' Alanyaspor'da Hadergjonaj, köşe vuruşunda topu ön direğe kesti. O noktaya koşu yapan Makouta darbeli bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

27' GOL | Makouta'nın attığı gol ile Alanyaspor yeniden öne geçti.

22' Alanyaspor'da Ui-Jo'nun içeri çevirdiği topu Skriniar ıskaladı. Semedo uzaklaştırmaya çalışırken Asensio'nun koluna çarptı. Alanyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulunuyor. Hakem oyunu devan ettirdi.

20' Fenerbahçe'de İsmail'in pasıyla ceza sahasına yönelen Talisca, Aliti ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli futbolcular itiraz ediyor.

18' Fenerbahçe'de Skriniar'ın savunmadan rakip yarı alana gönderdiği uzun top sağ kanatta korner direğine çarpıp taca çıktı.

15' Alanyaspor'da Ruan, ceza sahası içi solunda Guendouzi'den sıyrılıp çizgiye indi. İçeri sert çevirdiği topa kale ağzında kimse dokunamadı.

12' Fenerbahçe'de Marco Asensio ceza sahası yayı üzerinden müsait pozisyonda sert vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

9' Sağ kanattan Musaba'nın ortasında top savunmadan sekti ve yön değiştirdi. Çabuk davranan Talisca, kaleci Ertuğrul'dan önce kafayla topa dokundu ve skoru eşitledi.

9' GOL | Talisca'nın golü ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

3' Hwang'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ufak adımlarla top sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üstünde sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

3' GOL | Hadergjonaj'ın golü ile Alanyaspor öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.