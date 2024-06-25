Hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duymayan ilk canlı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:47

Bilim insanlarının 2020'de keşfettiği denizanası benzeri yapıya sahip olan parazit, mitokondriyal genoma sahip olmayan ilk çok hücreli yapı olarak kayıtlara geçti. Mitokondriler, her hücrede çok sayıda bulunuyor ve canlılarda oksijenden enerji üretiminde yer alıyor. Bu canlıda mitokondrinin olmaması oksijene ihtiyacı olmadığını gösterdi.

YAŞAMAK İÇİN OKSİJENE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Yaşam, yaklaşık 1,45 milyar yıl önce oksijeni metabolize etme yani solunum yapma yeteneğinin geliştirilmesiyle başladı. Daha büyük bir arke, daha küçük bir bakteriyi yuttu ve bu şekilde oluşan yeni yapı bir arada kaldı. Bu simbiyotik ilişki, iki organizmanın birlikte gelişmesine de fırsat sundu. Kırmızı kan hücreleri dışında vücudumuzdaki her hücrede çok sayıda mitokondri bulunuyor ve bunlar solunum süreci için gerekli.

PNAS'ta yayınlanan araştırma, Tel Aviv Üniversitesinden Dayana Yahalomi ve ekibinin incelediği Henneguya salminicola adlı yapının oksijensiz olarak yaşayabildiğine odaklanıyor.

Yapılan DNA analizlerinde bu yapıların sadece mitokondrilerini kaybetmediklerini, tüm ilgili yapı ve genleri de kaybettiği keşfedildi. Keşifle birlikte bu parazitle mücadelede yeni yöntemler geliştirilebilecek.

Araştırmacılar 2020'de yayınlanan makalelerinde canlıyı şöyle açıklamışlardı: