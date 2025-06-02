Haziran ayında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesinden haziran ayının ortasına kadar kaldırılacak oyunlar açıklandı. Buna göre 8 oyun kütüphaneye veda edecek. 15 Haziran'dan itibaren Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar şu şekilde açıklandı:

Dordogne Hypnospace Outlaw Isonzo My Time at Sandrock My Time at Sandrock Online Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends Keplerth (Windows) Depersonalization (Windows)

Game Pass'e haziran ayının ilk haftası eklenecek oyunlar da şu şekilde açıklanmıştı: