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Haziran ayında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Haziran ayında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

2.06.2025 20:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haziran ayında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Haziranın 15'ine kadar 8 oyun Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak.

Xbox Game Pass kütüphanesinden haziran ayının ortasına kadar kaldırılacak oyunlar açıklandı. Buna göre 8 oyun kütüphaneye veda edecek. 15 Haziran'dan itibaren Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar şu şekilde açıklandı:

  1. Dordogne
  2. Hypnospace Outlaw
  3. Isonzo
  4. My Time at Sandrock
  5. My Time at Sandrock Online
  6. Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
  7. Keplerth (Windows)
  8. Depersonalization (Windows)
Game Pass'e haziran ayının ilk haftası eklenecek oyunlar da şu şekilde açıklanmıştı:

  1. Crypt Custodian (PC ve Xbox Series X|S) – 3 Haziran 
  2. Symphonia (PC ve Xbox Series X|S) – 3 Haziran

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