Haziran ayında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesinden haziran ayının ortasına kadar kaldırılacak oyunlar açıklandı. Buna göre 8 oyun kütüphaneye veda edecek. 15 Haziran'dan itibaren Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar şu şekilde açıklandı:
- Dordogne
- Hypnospace Outlaw
- Isonzo
- My Time at Sandrock
- My Time at Sandrock Online
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Keplerth (Windows)
- Depersonalization (Windows)
- Crypt Custodian (PC ve Xbox Series X|S) – 3 Haziran
- Symphonia (PC ve Xbox Series X|S) – 3 Haziran