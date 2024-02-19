Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu sayısıyla GTA 5'i geçti

Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı sürekli gencelleniyor. Burada yer alan yeni bilgilere göre Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu sayısıyla GTA 5'i geçmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:39
Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu sayısıyla GTA 5'i geçti
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Palworld çılgınlığının ardından şimdi de Helldivers 2 popülerliğini katlıyor. Buna göre oyunda eş zamanlı oyuncu sayısı 409 bini geçmeyi başardı. Bu ise GTA 5'i tahtından etti. Burada oyun GTA 5, Hitman 2, Starfield, Monster Hunter World ve Destiny 2 gibi popüler oyunların da önüne geçmiş oldu.

HELLDIVERS 2 YÜKSELİŞTE

Oyun popülerliği yakalamasının ardından bazı sorunlar da bildiriliyor. Çevrim içi olarak en çok oynanan oyunlar arasında 24'üncü sırada yer alan Helldivers 2, sunucuyla ilgili sorunların da yaşanmasına neden oluyor. 

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