Helldivers 2, eş zamanlı oyuncu sayısıyla GTA 5'i geçti

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:39

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:39

Palworld çılgınlığının ardından şimdi de Helldivers 2 popülerliğini katlıyor. Buna göre oyunda eş zamanlı oyuncu sayısı 409 bini geçmeyi başardı. Bu ise GTA 5'i tahtından etti. Burada oyun GTA 5, Hitman 2, Starfield, Monster Hunter World ve Destiny 2 gibi popüler oyunların da önüne geçmiş oldu.

HELLDIVERS 2 YÜKSELİŞTE

Oyun popülerliği yakalamasının ardından bazı sorunlar da bildiriliyor. Çevrim içi olarak en çok oynanan oyunlar arasında 24'üncü sırada yer alan Helldivers 2, sunucuyla ilgili sorunların da yaşanmasına neden oluyor.

Oyun Steam'de 40 dolardan kullanıcıların karşısına çıkıyorkenr, PlayStation tarafında 999 TL.