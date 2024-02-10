Steam'de Rockstar oyunlarında yüzde 70'e varan indirim

Steam'de farklı pek çok stüdyonun oyunları indirimleri oluyor. Buna göre Rockstar Games'in pek çok oyununda indirimler var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:35
Steam'de Rockstar oyunlarında yüzde 70'e varan indirim
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Steam'de bir süredir devam eden Next Fest'in ötesinde Rockstar Games için de indirim sunuldu. Bunun akabinde Red Dead Redemption 2, GTA serisi, Max Payne ve diğer oyunlarda önemli indirimler geldi.

Platformda bildiğiniz gibi dolar sistemine geçildi ve oyunların fiyatlı da otomatik artmış oldu. 

Steam'de indirimde olan oyunlar şu şekilde:

OyunNormal fiyatıİndirimli fiyatı
Red Dead Redemption 259,99 dolar (1.840 TL)19,80 dolar - yüzde 67 (607,55 TL)
Grand Theft Auto V: Premium Edition39,98 dolar (1.226 TL)14,98 dolar - yüzde 63 (459,65 TL)
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition59,99 dolar (1.840 TL)29,99 dolar - yüzde 50 (920,23 TL)
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition19,99 dolar (613,38 TL)5,99 dolar - yüzde 70 (183,80 TL)
Max Payne 2: The Fall of Max Payne9,99 dolar (306,54 TL)3,49 dolar - yüzde 65 (107,09 TL)
Max Payne 3 19,99 dolar (613,38 TL)5,99 dolar - yüzde 70 (183,80 TL)
L.A. Noire 19,99 dolar (613,38 TL)5,99 dolar - yüzde 70 (183,80 TL)
Bully: Scolarship Edition14,99 dolar (459,95 TL)5,24 dolar - yüzde 65 (160,79 TL)
Manhunt9,99 dolar (306,54 TL)3,49 dolar - yüzde 65 (107,09 TL)

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