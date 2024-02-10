Steam'de Rockstar oyunlarında yüzde 70'e varan indirim
Steam'de farklı pek çok stüdyonun oyunları indirimleri oluyor. Buna göre Rockstar Games'in pek çok oyununda indirimler var.
Steam'de bir süredir devam eden Next Fest'in ötesinde Rockstar Games için de indirim sunuldu. Bunun akabinde Red Dead Redemption 2, GTA serisi, Max Payne ve diğer oyunlarda önemli indirimler geldi.
Platformda bildiğiniz gibi dolar sistemine geçildi ve oyunların fiyatlı da otomatik artmış oldu.
Steam'de indirimde olan oyunlar şu şekilde:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar (1.840 TL)
|19,80 dolar - yüzde 67 (607,55 TL)
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|39,98 dolar (1.226 TL)
|14,98 dolar - yüzde 63 (459,65 TL)
|Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
|59,99 dolar (1.840 TL)
|29,99 dolar - yüzde 50 (920,23 TL)
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19,99 dolar (613,38 TL)
|5,99 dolar - yüzde 70 (183,80 TL)
|Max Payne 2: The Fall of Max Payne
|9,99 dolar (306,54 TL)
|3,49 dolar - yüzde 65 (107,09 TL)
|Max Payne 3
|19,99 dolar (613,38 TL)
|5,99 dolar - yüzde 70 (183,80 TL)
|L.A. Noire
|19,99 dolar (613,38 TL)
|5,99 dolar - yüzde 70 (183,80 TL)
|Bully: Scolarship Edition
|14,99 dolar (459,95 TL)
|5,24 dolar - yüzde 65 (160,79 TL)
|Manhunt
|9,99 dolar (306,54 TL)
|3,49 dolar - yüzde 65 (107,09 TL)
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