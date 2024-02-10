Steam'de Rockstar oyunlarında yüzde 70'e varan indirim

Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:35

Steam'de bir süredir devam eden Next Fest'in ötesinde Rockstar Games için de indirim sunuldu. Bunun akabinde Red Dead Redemption 2, GTA serisi, Max Payne ve diğer oyunlarda önemli indirimler geldi.

Platformda bildiğiniz gibi dolar sistemine geçildi ve oyunların fiyatlı da otomatik artmış oldu.

Steam'de indirimde olan oyunlar şu şekilde: