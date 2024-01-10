Steam'den yapay zeka destekli oyunların yayınlanmasına yeşil ışık

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:48

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:48

Steam uzun bir süredir oyunların Türkiye'de dolar cinsinden satılmasıyla gündemde olsa da yapay zeka tarafı için atacağı adımlar da bekleniyordu. Yeni yayınlanan açıklamaya göre Steam'de yapay zeka içeriklerini görmeye başlayacağız. Çünkü platfromun aldığı karara göre yapay zeka kullanan oyunların büyük bir çoğunluğu yayınlanacak.

Bu ne anlama geliyor?

Yapay zeka kullanılarak hazırlanmış oyun içerikleri eğer gerekli şartları sağlıyorsa platformda yerini alacağı anlamına geliyor.

Steam, öncelikle geliştiricilerin oyunları Steam'e gönderirken doldurduğu içerik anketini güncelleme yoluna gitti. Anket artık, geliştiricilerin oyununu geliştirilmesi ve çalışmasında yapay zekayı nasıl kullandığını açıklaması gerekiyor. Burada Steam'in de belirttiği gibi iki geniş kategori yer alıyor:

Önceden Oluşturulmuş: Geliştirme sırasında yapay zeka araçlarının yardımıyla oluşturulan her türlü içerik (çizim/kod/ses/vb.). Steam Dağıtım Anlaşması kapsamında, oyununuzun yasa dışı veya ihlal edici içerik bulundurmayacağına ve oyununuzun pazarlama materyallerinizle tutarlı olacağına dair Valve'a taahhüt verirsiniz. Yayınlama öncesi incelememizde oyununuzda yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri, yapay zeka olmayan tüm içerikler gibi değerlendireceğiz. Buna oyununuzun bu taahhütleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek de dahildir. Gerçek Zamanlı: Oyun çalışırken yapay zeka araçlarının yardımıyla oluşturulan her türlü içerik. Önceden oluşturulmuş yapay zeka içeriğiyle aynı kurallara tabi olmanın yanı sıra bu, ek bir gerekliliği de beraberinde getirir; kullanılan yapay zekanın yasa dışı içerik üretmediğinden emin olmak için ne tür önlemler aldığınızı bize içerik anketinde bildirmeniz gerekecek.

Steam'in yaptığı resmi açıklamanın devamı ise şu şekilde: