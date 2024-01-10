Steam'den yapay zeka destekli oyunların yayınlanmasına yeşil ışık
Steam kısa bir süre önce yapay zeka kullanılan oyunlarla ilgili süreci başlattıklarını duyurmuştu. Yeni yayınlanan açıklama bu oyunları platforma eklemeyi içeriyor.
Steam uzun bir süredir oyunların Türkiye'de dolar cinsinden satılmasıyla gündemde olsa da yapay zeka tarafı için atacağı adımlar da bekleniyordu. Yeni yayınlanan açıklamaya göre Steam'de yapay zeka içeriklerini görmeye başlayacağız. Çünkü platfromun aldığı karara göre yapay zeka kullanan oyunların büyük bir çoğunluğu yayınlanacak.
Bu ne anlama geliyor?
Yapay zeka kullanılarak hazırlanmış oyun içerikleri eğer gerekli şartları sağlıyorsa platformda yerini alacağı anlamına geliyor.
Steam, öncelikle geliştiricilerin oyunları Steam'e gönderirken doldurduğu içerik anketini güncelleme yoluna gitti. Anket artık, geliştiricilerin oyununu geliştirilmesi ve çalışmasında yapay zekayı nasıl kullandığını açıklaması gerekiyor. Burada Steam'in de belirttiği gibi iki geniş kategori yer alıyor:
- Önceden Oluşturulmuş: Geliştirme sırasında yapay zeka araçlarının yardımıyla oluşturulan her türlü içerik (çizim/kod/ses/vb.). Steam Dağıtım Anlaşması kapsamında, oyununuzun yasa dışı veya ihlal edici içerik bulundurmayacağına ve oyununuzun pazarlama materyallerinizle tutarlı olacağına dair Valve'a taahhüt verirsiniz. Yayınlama öncesi incelememizde oyununuzda yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri, yapay zeka olmayan tüm içerikler gibi değerlendireceğiz. Buna oyununuzun bu taahhütleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek de dahildir.
- Gerçek Zamanlı: Oyun çalışırken yapay zeka araçlarının yardımıyla oluşturulan her türlü içerik. Önceden oluşturulmuş yapay zeka içeriğiyle aynı kurallara tabi olmanın yanı sıra bu, ek bir gerekliliği de beraberinde getirir; kullanılan yapay zekanın yasa dışı içerik üretmediğinden emin olmak için ne tür önlemler aldığınızı bize içerik anketinde bildirmeniz gerekecek.
Steam'in yaptığı resmi açıklamanın devamı ise şu şekilde:
''Valve, sağlayacağınız bu açıklamayı oyununuzun yayınlanmadan önceki incelenmesinde kullanacaktır. Müşterilerin de oyunun yapay zekayı nasıl kullandığını anlayabilmesi için açıklamanızın büyük bir kısmını oyununuzun Steam mağazası sayfasına da ekleyeceğiz.
İkinci bir değişiklik olarak, Steam'de oyuncuların gerçek zamanlı oluşturulan yapay zeka içeriği bulunduran oyunlardaki yasa dışı içerikleri bildirmelerine olanak tanıyan yeni bir sistemi kullanıma sunuyoruz. Oyuncular oyun içi arayüzünü kullanarak, yapay zeka içeriği üretmeye uygulanan önlemler tarafından yakalanması gerektiğine inandıkları içeriklerle karşılaştıklarında kolayca bir rapor gönderebilecekler.
Bugünkü değişiklikler, bu alanın kapsamı ve risklerini daha iyi anlamamızın yanı sıra, yapay zeka kullanan oyun geliştiricileri ve yapay zeka araçlarını geliştirenlerle konuşmamızın bir sonucudur. Bu, yapay zeka teknolojisini kullanan oyunları Steam'de yayınlamaya çok daha açık olmamızı sağlayacak. Bunun tek istisnası, gerçek zamanlı yapay zeka ile oluşturulan yetişkinlere özel cinsel içeriklerdir; şu anda bu tür içerikleri yayınlayamıyoruz.
Bu konuda sonuca varmamız biraz zaman aldı ve bu durumun bazı geliştiricilerin oyunlarıyla ilgili kararları vermesini zorlaştıracağı için üzgünüz. Ancak bu kadar karmaşıklığa sahip konularla ilgili kararları aceleye getirmenin oyuncularımıza veya geliştirici ortaklarımıza hizmet ettiğini düşünmüyoruz. Steam'e gönderilen oyunlardan ve yapay zeka ile ilgili yasal gelişmelerden bu konuyu öğrenmeye devam edeceğiz ve gerektiğinde bu kararımızı tekrar gözden geçireceğiz.''
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