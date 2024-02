Steam'de en çok oynanan PlayStation oyunları belli oldu

Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 00:00

Steam ayrıntılı bir şekilde oyun istatistiklerini yayınlıyor. Sistemde en çok oynanan oyunlar ve anlık oyuncu sayıları gibi veriler yer alıyor. Buna göre Steam'de en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan Sony PlayStation özel oyunları belli oldu. Buna göre en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan oyun HELLDIVERS 2 oldu.

LİSTEDE ESKİ OYUNLAR DA YER ALIYOR

Daha önce ilk sırada yer alan God of War 73 bin 529 ile ikinci sıraya düştü.

Onu 66 bin 436 kişiyle Marvel's Spider-Man Remastered takip ediyor. Horizon Zero Dawn Complete Edition 56 bin 557 kişi, The Last of Us Part I, 36 bin 496 kişi ve onun ardından 27 bin 450 kişi ile Days Gone takip ediyor.