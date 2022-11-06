Her şeyin başlangıcı 'büyük patlama' olmayabilir

06 Kasım 2022 Pazar, 10:16

Genel kabul gören teoriye göre içinde yaşadığımız evren, Büyük Patlama adı verilen olay ile başlamıştır. Yeni bir araştırmaya göre ise bizim bildiğimiz evrenin başladığı ilk noktada bir patlama değil, daha ziyade bir “atlama” söz konusu.

13.8 MİLYAR YIL ÖNCESİNDE YOKTAN VAR OLMAKTAN YENİ AŞAMAYA GEÇTİ

Webtekno'nun haberine göre The Astrophysical Journal Letters adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre bildiğimiz evren, 13.8 milyar yıl öncesinde yoktan var olmaktan ziyade yeni bir aşamaya geçti. Yani Büyük Patlama öncesinde de bir şeyler vardı ancak ne olduğuna dair yalnızca teoriler var.

Araştırmacılara göre evren, bir önceki aşamanın sonunda ortaya çıktı ve bilim insanları da buna atlama adını verdi. Yani bir anlamda Matrix’in yeni iterasyonla başlatılması gibi evren de bir noktada yeniden başladı. Evrenin başlangıcı, uzay-zamanın genişlemesi değildi.

Araştırmanın baş yazarı olan Cambridge Üniversitesi’nden astrofizikçi Sunny Vagnozzi’ye göre genişleme, yüksek sıcaklığa sahip Büyük Patlama’ya dair bazı ince noktalardaki zorlukları açıklamak için geliştirilmişti. Aynı zamanda bu teori, evrenimizin köklerini kuantum dalgalanmalarıyla açıklamayı amaçlıyordu.

TEORİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU KANITLAMAK MÜMKÜN

Vagnozzi’ye göre bu teorinin yanlış olduğunu kanıtlamak mümkün. Yine de mevcut genişleme teorilerini bu dengeden çıkarmaya gerek yok. Makaleye göre ise gereken kanıtlar, kozmik mikrodalga radyasyonunun daha derin incelenmesiyle ortaya çıkabilir.

Kozmik mikrodalga radyasyonu, Avrupa Uzay Ajansı’nın Planck uzay aracı tarafından gözlemlendi. Bu elektromanyetik dalgaların bir kısmı, evrenin erken dönemlerinden kalmaydı. Aracın elde ettiği veriler, kozmik genişlemenin kanıtı olarak gösteriliyor. Öte yandan bu çalışmada yer alan bilim insanları, sonuçların aslında tam tersini işaret ettiğini ifade ediyor.

Öte yandan evrenin 13.8 milyar yaşında olduğu bilgisi, evrenin başlangıcından önce ne olduğu sorusunu cevaplamayı zorlaştırıyor. Zira evrenin genişlemesinin bir sonucu olarak evrenin ucuna ulaşmak için 46,5 milyar ışık yılı yol gitmek gerekiyor. Araştırmacılar, Büyük Patlama’nın bizim şimdilik ufkumuz olduğunu ve ufkun ötesinde ne olduğunu bilmediğimizi ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre Büyük Patlama öncesinde ne olduğunu bulabilmek için erişebildiğimiz uzayı incelememiz gerekiyor. Yine de önce neyin oluştuğunu, neyin olduğunu bulmak hiç de kolay olmayacak. Araştırmacılara göre aradığımız şey, Büyük Patlama sonrasında artık fark edilmeyecek noktaya kadar kaybolmuş durumda bulunan kuantum yerçekimi etkisi olabilir. Bu etkinin keşfedilmesi ise Büyük Patlama teorisini tamamen çürütecek delil olacaktır. Şimdilik tek sorun, bu ölçümü yapabilecek sofistike teknolojilerin bulunmaması.