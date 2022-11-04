Dünya'nın oluşumunu açıklamaya yardımcı olabilir: Manyetizma!

04 Kasım 2022 Cuma, 12:36

Dünya ve Ay’ın nasıl oluştuğuyla ilgili bazı kuramlar var. Çoğunda dev bir çarpışmanın yer aldığı bu kuramlar, çarpan cismin yeni oluşmuş Dünya’dan parça kopardığı bir modelden tutun da, çarpışmanın çok enerjik olduğunu ve bu yüzden çarpan cisim ile Dünya’yı buharlaştırdığını söyleyen modele kadar değişiklik gösteriyor.

ÇARPIŞMA SONUCUNDA MANYETİK HALE GELMİŞ OLABİLİR

Şimdiyse Leeds Üniversitesi ve Chicago Üniversitesinde çalışan bilim insanları, akışkan mekaniklerini ve elektriği ileten akışkanları analiz ederek Dünya’nın ya çarpışmadan önce ya da çarpışmanın sonucunda manyetik hale gelmiş olması gerektiğini belirledi.

Populer Science Türkçe'de yer alan çalışmaya göre araştırmacılar bu kuramın, Dünya ve Ay’ın oluşum kuramlarındaki ihtimalleri daraltabileceğini ve gerçekte neler olduğuna ilişkin gelecekte yürütülecek araştırmalara bilgi sağlayacağını söylüyor.

Leeds Üniversitesi Matematik Fakültesinde uygulamalı matematikçi olarak çalışan Prof. David Hughes, “Dünya’nın manyetik alanıyla ilgili mevcut bilgilerimizin, Dünya-Ay sisteminin oluşumuyla ilgili birtakım şeyler söyleyebileceğini düşünüyoruz” diyor.

“İlk bakışta durum biraz şaşırtıcı görünüyor. Potansiyel yönden önemli olan bu bağlantı, önceki kuramlarda belirlenmemiş.”

Bilim insanlarının yeni değerlendirmesi, dış kabukta dönen iletken bir sıvıyla sağlanan (bkz: jeodinamo) Dünya’nın manyetik alanının dayanıklılığına dayanıyor.

Bilim insanları Dünya’nın manyetik alanının kaybolması veya çok küçük bir seviyeye gerilemesi halinde yeniden devreye giremeyeceğine karar vermiş. Dolayısıyla araştırmacılar, bu özelliğin en başlarda kazanıldığını düşünüyor. Bulgular PNAS bülteninde yayımlandı.