Hindistan XPoSat uydusunu uzaya gönderdi
Hindistan, X-ışını Polarimetre Uydusunu (XPoSat) başarıyla uzaya fırlattı.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, XPoSat'ı taşıyan Polar Uydu Fırlatma Aracı'nın (PSLV) 09.10'da Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota uzay üssünden başarıyla fırlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, Kara Delikler ve Nötron Yıldızlarını incelemesi planlanan XPoSat'ın başarıyla yörüngeye yerleştiği belirtildi.
Hindistan, bu fırlatışla ABD'nin ardından, uzaya söz konusu gök cisimlerini incelemek için özel gözlem aracı gönderen ikinci ülke oldu.
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