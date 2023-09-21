Hindistan'ın Ay'a iniş aracı Ay yüzeyinin altında hareket tespit etti

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:48

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:48

Hindistan'ın Vikram Ay aracı, Ay'ın yüzeyinin altında yeni bir sismik aktivite tespit etti. Uzmanlar, bu hareketin Ay'daki depremlere benzer bir tür sismik aktivite olduğunu düşünüyorlar. Bu tür bir sismik hareket, Ay'da 1970'lerden bu yana tespit edilen ilk olaydır.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), bu yeni hareketin Vikram iniş aracı tarafından kaydedildiğini ve Ay'ın sismik aktivitesini ölçmek için kullanılan bir cihazın sonucu olduğunu açıkladı. Bu cihaz, Ay'da doğal depremler, çarpışmalar ve diğer olaylardan kaynaklanan yer titreşimlerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.

Vikram ve Pragyan gezgini, geçtiğimiz ay Ay'ın Güney Kutbu yakınlarına iniş yaparak Hindistan'ı Ay'a iniş yapan dördüncü ülke haline getirdi. Bu iniş aynı zamanda Ay'da gerçekleşen ilk sismik hareket olarak kayıtlara geçti.

1977'de sona eren ABD Apollo programından bu yana Ay'da sismik aktivite kaydedilmiyordu. Bu yeni kayıtlar, Ay'ın yapısı hakkında önemli bilgiler sunabilir. Bilim insanları, Ay'ın Dünya'dan çok daha az yoğun olduğunu ve yaklaşık 500 km genişliğinde bir iç çekirdeğe sahip olduğunu düşünmektedir.

Dünya'daki sismik faaliyetler genellikle tektonik plakaların kaymasından kaynaklanırken, Ay'daki sismik aktivite farklı nedenlere dayanabilir. Bu nedenler arasında Güneş'ten gelen termal aktivite ve Dünya'nın yerçekimi nedeniyle oluşan gelgit stresi yer alabilir.

Bilim insanları, bu olayın nedenini ve sonuçlarını incelemek için çalışmalara devam ediyorlar.