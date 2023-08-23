Hindistan Ay'ın güneyine inmeyi başaran ilk ülke oldu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:56

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:05

Hindistan'ın Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracı Ay'ın güney kutbuna başarılı bir şekilde indi. Hindistan böylece Ay'ın güney kutbuna iniş yapan ilk ülke oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), Chandrayaan-3 adlı uzay aracının bulunduğu roketi 14 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletindeki ana uzay üssünden fırlattı.

Chandrayaan-3 adlı uzay aracı, ileride uzay istasyonu kurulmasını destekleyebilecek buz kütlelerinin varlığı nedeniyle uzay ajansları ve özel uzay şirketleri için özel önem taşıyan Ay'ın güney kutbuna iniş gerçekleştiren ilk uzay aracı oldu.

2020 yılında fırlatılan Chandrayaan-2 başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmiş fakat Ay'a iniş yapacak insansız araç yere çakılarak parçalanmıştı.

Rusya'nın 47 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk Ay misyonu olan Luna-25 uzay aracı, 21 Ağustos'ta kontrolden çıkarak Ay'ın yüzeyine çarpması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.