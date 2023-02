Hogwarts Legacy çıktı: Yarım milyon kullanıcı!

Hogwarts Legacy hakkında haberler uzun bir süredir oyun dünyasını meşgul ediyordu. İlk etapta erteleme haberleriyle gündem olan oyun, sonrasında tarihlerin verilmesiyle ve ön sipariş fiyatlarının açıklanmasıyla gündeme oturdu. Oyun yüksek fiyatıyla da uzun bir süre konuşulurken fiyatları açıklanmıştı. Standart oyun 699 TL iken, Dijital Lüks sürüm ise 799 TL olarak duyuruldu.

Oyun erken erişimden standart sürüme geçti ve yaklaşık yarım milyon kişiyle buluştu. Oyun platformlarında da belirtildiği gibi oyun Steam'de ücretli ve tek oyunculu olmasına rağmen en çok dikkat çeken ikinci oyun oldu.

Hogwarts Legacy Early Access has passed the All-Time Steam Peak of Fallout 4



Hogwarts Legacy is now the #2 highest peak in history for a paid single-player only game (Elden Ring has multiplayer) only behind Cyberpunk 2077



Peak

• Hogwarts Legacy: 474,144+

• Fallout 4: 472,962