Hogwarts Legacy çıktı: Yarım milyon kullanıcı!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:48

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:50

Hogwarts Legacy hakkında haberler uzun bir süredir oyun dünyasını meşgul ediyordu. İlk etapta erteleme haberleriyle gündem olan oyun, sonrasında tarihlerin verilmesiyle ve ön sipariş fiyatlarının açıklanmasıyla gündeme oturdu. Oyun yüksek fiyatıyla da uzun bir süre konuşulurken fiyatları açıklanmıştı. Standart oyun 699 TL iken, Dijital Lüks sürüm ise 799 TL olarak duyuruldu.

KISA SÜREDE YARIM MİLYON OYUNCU!

Oyun erken erişimden standart sürüme geçti ve yaklaşık yarım milyon kişiyle buluştu. Oyun platformlarında da belirtildiği gibi oyun Steam'de ücretli ve tek oyunculu olmasına rağmen en çok dikkat çeken ikinci oyun oldu.

Hogwarts Legacy Early Access has passed the All-Time Steam Peak of Fallout 4



Hogwarts Legacy is now the #2 highest peak in history for a paid single-player only game (Elden Ring has multiplayer) only behind Cyberpunk 2077



Peak

• Hogwarts Legacy: 474,144+

• Fallout 4: 472,962 pic.twitter.com/HFOEiFFCup — Benji-Sales (@BenjiSales) February 8, 2023

Steam üzerinden büyük ilgi gören oyunun incelemeleri de 'çok olumlu' olduğu görülüyor. En satan oyunlar arasında da yer alan oyunun açıklama kısmında şunlar yazıyor:

"Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın, büyülü canavarlar keşfedin, karakterinizi özelleştirin, iksir üretin, büyü yapmada ustalaşın, yeteneklerinizi yükseltin ve hep olmayı istediğiniz büyücü olun.1800'lerde Hogwarts'ı yaşayın. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinip Karanlık büyücülerle savaşın ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderini tayin edin. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.

Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın, büyülü canavarlar keşfedin, karakterinizi özelleştirin, iksir üretin, büyü yapmada ustalaşın, yeteneklerinizi yükseltin ve hep olmayı istediğiniz büyücü olun."

Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri de aşağıdaki gibi: