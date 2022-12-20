Hogwarts Legacy, yüksek fiyatıyla PlayStation için ön siparişte

20 Aralık 2022 Salı, 07:15

Hogwarts Legacy'nin erteleme kararıyla tekrar gündeme gelmesinin ardından ön siparişe açılması dikkat çekti. Daha önce 2021 yılında çıkacağı sonrasında 2022 yılının sonuna kadar sarkabileceği daha sonra da en nihai tarihin 10 Şubat 2023 olacağı duyurulan oyun ön siparişe açıldı.



Türkiye'deki oyunseverler için 899 TL'den ön siparişe açılan oyun, birkaç ay önce de Epic Games üzerinden yanlışlıkla 10 bin TL'ye satılmaya çalışılmıştı.

HOGWARTS LEGACY, ARTIK ÖN SİPARİŞTE

Birkaç ay içinde çıkması beklenen oyunun, PlayStation 5 için ön siparişleri açıldı. Oyun 1800'lü yıllardaki Hogwarts'ta geçecek. Yani bizim bildiğimiz Harry Potter hikayesinin çok daha öncesini konu alacak.

Oyunun açık dünya olması ve oyuncuların kendi karakterlerini oluşturabilecek olmaları dikkat çekerken bir diğer yandan çıkışının ertelenmesi kafaları karıştırıyor.

Oyunun diğer platformlardaki çıkış fiyatları şu şekilde:

Steam'de 699 TL( Deluxe Edition 799 TL), Epic Games 699 TL gibi ön sipariş fiyatları bizleri karşılıyorken, Xbox için oyunun 799 TL fiyatı var.