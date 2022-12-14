2 yıldır beklenen Hogwarts Legacy için erteleme geldi!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:11

Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran duyuru 2020 yılında PlayStation 5 etkinliğinde yapılmıştı. Hogwarts Legacy'nin önce 2021 yılında çıkacağı sonrasında 2022 yılının sonuna kadar sarkabileceği daha sonra da en nihai tarihin 10 Şubat 2023 olacağı duyurulmuştu. Ancak yeni yapılan erteleme duyurusuna göre oyun daha da ertelenecek.

HOGWARTS LEGACY NİSAN AYINDA ÇIKACAK

Çıkışının yılan hikayesine döndüğü oyun için son erteleme tarihinin nisan olduğu aktarıldı. Oyunun resmi hesapları üzerinden yapılan paylaşımda Xbox One ve PlayStation 4 için 4 Nisan 2023 tarihini işaret etti.

Nintendo Switch tarafı için de gelecek oyunun tarihi de açıklandı. Bu açıklamaya göre 25 Temmuz 2023 tarihinde de Nintendo Switch için geliyor.

Oyunun yapımcı firmasından ise 'tüm konsollarda çok daha iyi bir deneyim için' bu ertelemenin yapıldığı aktarıldı.