2 yıldır beklenen Hogwarts Legacy için erteleme geldi!
Oyunseverler tarafından yaklaşık 2 yıldır beklen Hogwarts Legacy'nin oyun konsollarına çıkışının ertelendiği duyuruldu.
Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran duyuru 2020 yılında PlayStation 5 etkinliğinde yapılmıştı. Hogwarts Legacy'nin önce 2021 yılında çıkacağı sonrasında 2022 yılının sonuna kadar sarkabileceği daha sonra da en nihai tarihin 10 Şubat 2023 olacağı duyurulmuştu. Ancak yeni yapılan erteleme duyurusuna göre oyun daha da ertelenecek.
HOGWARTS LEGACY NİSAN AYINDA ÇIKACAK
Çıkışının yılan hikayesine döndüğü oyun için son erteleme tarihinin nisan olduğu aktarıldı. Oyunun resmi hesapları üzerinden yapılan paylaşımda Xbox One ve PlayStation 4 için 4 Nisan 2023 tarihini işaret etti.
Nintendo Switch tarafı için de gelecek oyunun tarihi de açıklandı. Bu açıklamaya göre 25 Temmuz 2023 tarihinde de Nintendo Switch için geliyor.
Oyunun yapımcı firmasından ise 'tüm konsollarda çok daha iyi bir deneyim için' bu ertelemenin yapıldığı aktarıldı.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...