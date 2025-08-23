Hollow Knight: Silksong 4 Eylül'de çıkış yapacak

Hollow Knight ilk oyunuyla oyunseverlerin karşısına 2017 yılında çıkmıştı. Çok beğenilen oyun Nintendo Switch, Xbox One, PS4 ve macOS için sunulmuştu. Avustralya merkezli bağımsız oyun stüdyosu Team Cherry tarafından geliştirilen oyunun devamı uzun bir süredir bekleniyordu.

HOLLOW KNIGHT: SILKSONG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yapılan açıklama ile oyunun 4 Eylül'de oyuncularla buluşacağı duyuruldu.

YouTube'da kısa bir fragman ile paylaşılan haber kısa sürede dikkat çekti. Oyun, Gamescom'da etkinlik alanındaki Nintendo ve Xbox stantlarında oynanabilecek.

Oyun 2019 yılında duyurulmuş, resmi olarak da 2022 yılında resmi fragman yayınlanmıştı. O zamandan bu yana ise geliştirilme aşamasındaydı.