Dünyanın en küçük kedi videosu oluşturuldu

Kedi videoları internetin en popüler içerikleri olabilir ama artık bilim insanları da çalışmalarının sonuçlarını kedi videolarıyla göstermeye başladı.

Fizikçiler, atomları şaşırtıcı bir doğrulukla hem 2D hem de 3D konumlandırabilen bir sistem geliştirdiklerini kanıtladılar. Bunu göstermek için şu ana kadarki en küçük kedi videosunu yarattılar: Sadece 2.024 rubidyum atomundan oluşan bir “kuantum kedi” animasyonu.

Chip'te yer aldığı gibi bu video, Erwin Schrödinger’ın ünlü düşünce deneyini canlandırıyor. İşlem, makine öğrenimi algoritmaları ve optik cımbızlar (optical tweezers) kullanılarak, atomları yalnızca 60 milisaniye içinde yeniden düzenlemeyi mümkün hale getiriyor. Elbette video, izleyiciye gösterilmeden önce yaklaşık 33 kat yavaşlatılmış durumda.

Schrödinger’ın kuantum kedisi, kuantum dünyası ile makroskopik yani günlük yaşam deneyimimiz arasındaki bağlantıyı temsil eden en bilinen düşünce deneylerinden biri. Bu yeni video, atomları böylesine karmaşık bir şekle getirme kabiliyetinin sadece bir vitrini.

Araştırmacılar, bu sistemi kullanarak hataları düzeltebilen kuantum bilgisayarlar için gerekli atom dizilimlerini neredeyse anında oluşturabileceklerini vurguluyor. Yani dünyada yeni bir çağı açması beklenen kuantum bilgisayarlar, bu yeni yöntem sayesinde tam anlamıyla gerçek olabilir. Şu anda da kuantum bilgisayarlar çalışıyor ancak verdikleri sonuçlar güvenilir değil.