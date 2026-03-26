Honor’dan 15.000 mAh kapasiteli telefon: Şarj süresi 3 günü aşıyor!

Telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan yetersiz bataryalı telefonlara yeni bir model üretildi. Honor cephesinden gelen son sızıntılar, sektördeki tüm ezberleri tamamen bozacak.

15.000 MAH KAPASİTELİ TELEFON

Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan sızıntı, Honor’un 2026 yılı akıllı telefon yol haritasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Listede birbirinden iddialı modeller yer alırken, teknoloji tutkunlarının gözü direkt olarak yıl sonunda tanıtılması planlanan Honor Power 3’e çevrildi.

15.000 mAh batarya kapasitesi, bir akıllı telefon için sadece rekor değil, aynı zamanda fiziksel sınırları zorlayan bir mühendislik harikası anlamına geliyor. Günümüzde birçok harici powerbank’in bile bu kapasiteye ulaşamadığı düşünüldüğünde, kullanıcıların günlerce şarj cihazı aramadan telefonlarını aktif bir şekilde kullanabilmesi artık bir bilim kurgu fantezisi olmaktan çıkıyor.

Ancak sızdırılan liste sadece Honor Power 3 ile sınırlı değil. Şirketin 2026 takvimi, batarya teknolojisinde rakiplerine adeta gövde gösterisi yapacağını kanıtlıyor. Mayıs ayında tanıtılması beklenen giriş-orta segment Honor X80i modelinin bile 7.000 mAh batarya ile geleceği iddia edildi.