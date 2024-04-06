Huawei Cloud Avrupa düzenlemeleriyle tam uyumlu

Huawei Cloud, Avrupa’da sunduğu bulut hizmetlerinin Avrupa Birliği (AB) regülasyon kurallarıyla tam uyumlu olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:14
Huawei Cloud Avrupa düzenlemeleriyle tam uyumlu
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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, AB Bulut Davranış Standartları, veri koruma ve güvenliğinde yüksek standartları teşvik etmeyi, sektörün birliğini ve standartlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Söz konusu uyum aynı zamanda şirketin Avrupa'daki müşterilerine sunduğu bulut hizmetlerinin Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) de uygun olduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao, Huawei Cloud'un AB Bulut Davranış Standartlarına uyumlu olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

HUAWEI AVRUPA'NIN KURALLARINA UYUYOR

EU Cloud Code of Conduct izleme birimi SCOPE Europe'un Yönetici Direktörü Gabriela Mercuri ise Huawei Cloud'un ekosisteme katılımını, AB genelinde güvenli ve şeffaf bir dijital ortamın oluşturulmasına katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yaklaşık üç yıl önce Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) tarafından onaylanan AB Bulut Davranış Standartları, bulut sektörü için önemli bir uyum referans noktası haline geldi.

Kuralların uygulanmasını ve şeffaflığı artıran bu standartlar, müşterilerin risk değerlendirmelerini de daha sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Müşterilerine üst düzeyde siber güvenlik, veri güvenliği ve gizlilik koruması sağlama taahhüdünde bulunan Huawei'in bu kurallara gönüllü olarak uyum sağlaması, Avrupa genelindeki kullanıcılara yönelik hizmetlerini güvenli ve şeffaf bir şekilde sunduğunun da bir göstergesi olarak görülüyor.


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