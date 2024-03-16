Huawei'in akıllı bilekliği Bandı 9 sızdırıldı! Nasıl olacak?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:58

Güncelleme: 16.03.2024 - 11:58

Akıllı bileklik tarafında adından söz ettiren Huawei, Band 9 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı bilekliğin tanıtılmasına kısa bir süre kalmışken, cihazın tasarımından diğer ayrıntılarına kadar bazı sızıntılar yapıldı.

AKILLI BİLEKLİK HUAWEI BAND 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekranı önceki modellere göre büyüyecek olan bilekliğin, üç farklı rengi bulunacak. Aktarıldığı kadarıyla 1,47 inçlik 378x194 piksellik bir ekranı olacak bilekliğin, suya karşı dayanıklı olmasınan yanı sıra uyku takibini de yapabilecek olması öne çıkıyor. Batarya tarafında bileklikte 180 mAh konuşuluyor ve sağlık takibi yaparken de uzun süre kullanılabileceği belirtiliyor.

Huawei Band 8'in ardından yolda olan cihazın 100 farklı aktiviteyi izleme özelliğine ek olarak fiyatı da 59 dolar olarak sızdırıldı.