Huawei'in akıllı bilekliği Bandı 9 sızdırıldı! Nasıl olacak?

Huawei'in akıllı bilekliği Band 9 için yeni bilgiler sızdırıldı, tasarımından özelliklerine kadar cihaz tanıtılmadan önce bilinmesi gerekenler:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:58
Huawei'in akıllı bilekliği Bandı 9 sızdırıldı! Nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Akıllı bileklik tarafında adından söz ettiren Huawei, Band 9 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı bilekliğin tanıtılmasına kısa bir süre kalmışken, cihazın tasarımından diğer ayrıntılarına kadar bazı sızıntılar yapıldı. 

AKILLI BİLEKLİK HUAWEI BAND 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekranı önceki modellere göre büyüyecek olan bilekliğin, üç farklı rengi bulunacak. Aktarıldığı kadarıyla 1,47 inçlik 378x194 piksellik bir ekranı olacak bilekliğin, suya karşı dayanıklı olmasınan yanı sıra uyku takibini de yapabilecek olması öne çıkıyor. Batarya tarafında bileklikte 180 mAh konuşuluyor ve sağlık takibi yaparken de uzun süre kullanılabileceği belirtiliyor. 

Huawei Band 8'in ardından yolda olan cihazın 100 farklı aktiviteyi izleme özelliğine ek olarak fiyatı da 59 dolar olarak sızdırıldı. 


Huawei Band 9 haberleri akıllı bileklik haberleri akıllı bileklik Huawei Band 9 haberleri

İlgili Haberler

Huawei, yeni cihazlarını tanıttı

Huawei, yeni cihazlarını tanıttı
Huawei Watch GT 4 için satış rakamlarını açıkladı

Huawei Watch GT 4 için satış rakamlarını açıkladı
Huawei 2023'ü nasıl kapattı?

Huawei 2023'ü nasıl kapattı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...

Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!
Android kullanıcısıysanız artık WhatsApp'ta bunu yapamayacaksınız

Android kullanıcısıysanız artık WhatsApp'ta bunu yapamayacaksınız
15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?

15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?