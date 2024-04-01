Huawei'in üçe katlanan telefon patenti sızdırıldı

Huawei'nin üçe katlanan akıllı telefonuna ait patent görselleri ortaya çıktı. Z şeklinde üçe katlanan telefon çok daha büyük bir ana ekran sunabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:11
Huawei'in üçe katlanan telefon patenti sızdırıldı
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CES 2024'te katlanabilir ve sarılabilir ekranlarla ilgili pek çok konsept görmüştük. Ancak bu konseptlerden hiçbiri henüz satışa hazır bir ürün olarak karşımıza çıkmadı. IT Home tarafından ortaya çıkarılan yeni bir patent, Huawei'nin yakın zamanda üçe katlanabilir bir akıllı telefon tanıtabileceğini gösteriyor.

Webtekno'da ayrıntılarına yer verilenlere göre şu ana kadar satışa sunulan Galaxy Z Fold ya da Galaxy Z Flip gibi modeller tek bir menteşeye sahipti ve kitap gibi ikiye katlanıyordu. Huawei'nin yeni patentinin gösterdiği akıllı telefon ise iki ayrı menteşeye sahip ve Z şeklinde üçe katlanıyor. Bu durum, daha büyük bir ana ekranı mümkün kılabilir ancak cihazın katlı halde daha kalın olmasına da neden olabilir.

PATENT GÖRSELİ ÜÇ AYRI EKRAN VARMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Patent görselinde görülebileceği gibi üçe katlanabilir akıllı telefonun bir kenarı içeri, diğer kenarı dışarı katlanıyor. Tamamen katlandığında cihazın bir yüzü normal bir akıllı telefon gibi kullanılabiliyorken diğer yüzünde de çoklu arka kamera kurulumu yer alıyor. Kalınlığı hakkında ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor.

Söylentiler, Huawei'nin üçe katlanabilir akıllı telefonunu bu yıl içinde tanıtabileceği yönünde. Ancak şirketin nihai ürününü göstermeden önce kullanıcı dostu olduğundan emin olmak zorunda. Hatırlamayanlar için; Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu dışa katlanır formdaydı ancak bu tasarım kullanıcı dostu bulunmamıştı ve Samsung'un içe katlanır tasarımı tüm sektörde tercih edilen form olmuştu.


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