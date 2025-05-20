Huawei, katlanabilir ekranlı MateBook Fold'u tanıttı

Huawei ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı MateBook Fold'u tanıttı. Cihazda, HarmonyOS 5 yer alıyor, ekranda ise 18 inç tercih edilmiş. Cihazın tüm özellikleri henüz açıklanmadı ancak diğer MateBook bilgisayarlarında olduğu gibi cihazda Kirin işlemcisinin bulunacağı söyleniyor.

KATLANABİLİR EKRANLI İLK HUAWEI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Cihazda 32 GB RAM bulunuyor ve depolama alanı ise 2 TB'a kadar çıkıyor. Bluetooth 5.2 desteğine ek olarak çift bantlı Wi-Fi, iki adet USB Type-C portu ve klasik olarak güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna sahip olarak geliyor.





MateBook Fold, 3296 × 2472 piksel çözünürlüğe ve 1600 nit parlaklık sunan 18 inç OLED LTPO ekrana sahip. Ekran-gövde oranına bakıldığında markanın diğer dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi oldukça yüksek yani yüzde 92. Cihazı katlanmış olarak olarak kullanmak istediğinizde ise ekran 13 inç formatında oluyor ve ekran çözünürlüğü 2472 × 1648 piksele düşüyor. Üst çerçeveye 8 megapiksel kamera yerleştirilmiş.





Dizüstünün ekranı katlandığında, kullanıcılar bilgisayarın bir tarafındaki dokunmatik klavyeyi kullanmak zorunda kalacak ancak tuşları fiziksel olarak hissetmek isteyenler için dokunmatik yüzeye sahip ayrı bir klavye de yer alıyor. İsteyenler MateBook Fold'u ayrıca herhangi bir kablosuz klavye ve fareyi bağlayıp dizüstü bilgisayarı ekran olarak kullanabilecekler.

MateBook Fold'un satışları 6 Haziran'da başlıyor. 1 TB versiyonu 3.330 dolardan satışa sunulacakken, 2 TB versiyon 3.745 dolara satılacak.