Huawei P60 Pro, iPhone 14 özelliğini getirecek

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:40

Huawei'in bu ayın son haftası tanıtması beklenen yeni telefonu P60 Pro için yeni bir detay ortaya çıktı. iPhone'larda gördüğümüz ve Android telefonlara getirilmesi için uygulama dahi geliştirilen Dynamic Island tasarımı Huawei P60 Pro için yolda görünüyor.

HUAWEI P60 PRO NASIL OLACAK?

Çin'deki bazı kaynaklara göre P60 Pro'da Dynamic Island benzeri ber tasarım yer alacak. Arka tarafta da geniş kamera kurumuluyla öne çıkacak.

Huawei P60 serisini ve katlanabilir ekranlı Mate X3 modelini 23 Mart'ta tanıtmayı planlıyor. Bu noktada daha önce ortaya çıkan P60 bilgilerine ek olarak Dynamic Island detayı dikkat çekiyor.

Huawei'in bu yeni P60 Pro modelinde yer alması beklenen şekliyle modül, derinlik sensörü ve özçekim kamerasını bünyesinde barındabilir.

Daha önce ortaya çıktığı gibi Huawei P60 Pro gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1'den alacak. Bu işlemcide ise bir adet 3.2 GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdekleri yer alacak.

Telefonun 6.6 inç büyüklüğünde 120Hz ekran yenileme hızında ve 3200 x 1440 çözünürlükte OLED ekranı bulunacak.

Kamera tarafında ise bizleri arkada 50 Megapiksel ultra geniş açılı ve 64 Megapiksel telefoto kameraları karşılayacak. Ön kamera detayları belli olmayan telefonun 5.000 mAh bataryası olacak. Bu batarya da 50W kablosuz ve 100W hızlı şarjdan güç alacak.