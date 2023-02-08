Huawei’den deprem bölgesindeki iletişimi çözecek operasyon
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan iki büyük depremin ardından bölgedeki iletişim sıkıntıları hala devam ediyor. Huawei iletişim sıkıntıları çözmek için deprem bölgesine baz istasyonları yedek parçası, jeneratör ve mobil baz istasyonları gönderdi.
Deprem bölgesinde baz istasyonlarının hasar almasından dolayı iletişim problemleri hala devam ediyor. Operatörler durumu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Operatörlere destek Çinli teknoloji firması Huawei’den geldi.
Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklama “Afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekenin onarımı için mobil baz istasyonlarını, dizel jeneratörleri ve şebeke yedek parçalarını acilen bölgeye ilettik.” şeklindeydi. Huawei zaten Türkiye’nin 4.5G baz istasyonlarına ekipman ve yazılım desteği sağlıyor.
Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hala iletişim probleminin devam ettiği görülüyor. Pek çok bölgede telefonlar çekmiyor. Telefon çeken bölgelerde ise yoğunluktan dolayı internet erişiminde problem yaşanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı