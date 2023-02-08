Huawei’den deprem bölgesindeki iletişimi çözecek operasyon

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:17

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:33

Deprem bölgesinde baz istasyonlarının hasar almasından dolayı iletişim problemleri hala devam ediyor. Operatörler durumu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Operatörlere destek Çinli teknoloji firması Huawei’den geldi.

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklama “Afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekenin onarımı için mobil baz istasyonlarını, dizel jeneratörleri ve şebeke yedek parçalarını acilen bölgeye ilettik.” şeklindeydi. Huawei zaten Türkiye’nin 4.5G baz istasyonlarına ekipman ve yazılım desteği sağlıyor.

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hala iletişim probleminin devam ettiği görülüyor. Pek çok bölgede telefonlar çekmiyor. Telefon çeken bölgelerde ise yoğunluktan dolayı internet erişiminde problem yaşanıyor.